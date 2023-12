El enigma de la vieja fábrica de sombreros de Sevilla

Sin embargo, tras años de prosperidad, la fábrica cerró sus puertas en la década de 1980 debido a la creciente competencia de los productos manufacturados en el extranjero. Desde entonces, el edificio ha permanecido en estado de abandono, convirtiéndose en un símbolo de la nostalgia por tiempos pasados.

Fue a principios de 2016 cuando los primeros informes sobre la aparición fantasmal comenzaron a surgir. Los vecinos de la calle Heliotropo, quienes han vivido junto a la vieja fábrica durante años, narraban como se veía una figura etérea que deambulaba silenciosamente por los pasillos y las salas desiertas. Se describió como una figura translúcida, vestida con ropas antiguas y un sombrero de época. Aunque algunos intentaron comunicarse con el fantasma, este permaneció en silencio, sin responder a ningún intento humano de interacción.

Incluso okupas que tomaron el edificio contaban como habían visto “a una especie de silueta que se movía por las salas grandes”. Más inquietante es el testimonio de Richard, un okupa, que me decía: “Fue una tarde, estaba haciendo temas de artesanía para venderlas y me vino un olor fuerte a quemado. Me levanté y fui a ver, en ese momento Vero estaba dormida y el resto habían salido. Miré en el pasillo y vi a un hombre quemado que iba hacia mí. Aquello duró unos segundos pero fue suficiente para que me quedara en shock. Era un hombre quemado, como puedo ver a una persona de verdad, fue muy impactante”.

Investigadores del fenómeno paranormal no visitaban el lugar por miedo a los okupas. Yo entré y los entrevisté e, incluso, hice una investigación en su interior aunque no se encontraron grabaciones de audio ni imágenes que pudieran confirmar la existencia del fantasma.

Los más supersticiosos aseguran que el fantasma es el espíritu de un antiguo trabajador de la fábrica, cuya vida quedó atrapada en los muros del edificio debido a una muerte trágica.

Otros teorizan que la aparición podría estar relacionada con la historia de la fábrica. Durante su apogeo, se rumoreaba que en el interior del edificio podría haber fallecido alguien, pero todo es en un mar de rumores que pocos datos fiables pueden aportar. Algunos creen que el fantasma podría ser el espíritu de un trabajador que sufrió injusticias y cuya energía negativa quedó impregnada en el lugar.