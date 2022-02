El mejor cuidado para tu hámster

Los hámster son animales que no requieren demasiados cuidados aunque ello no quiere decir que nos olvidemos de atenderlo. Es fácil de cuidar pero también precisa, como otras mascotas, de tu cariño y atenciones. Pueden ser el regalo perfecto para los niños sabiendo que no es un juguete y que hay que darle la mejor vida para que se encuentre feliz y a gusto.

A la hora de tener un hámster en casa hemos de preocuparnos en que tenga todo lo necesario, esto es:

-Una jaula que sea grande y disponga de espacio para sentirse a gusto.

-Una casita o refugio donde poder estar.

-Un bebedero y un comedero adecuados.

-Una cama confortable de virutas.

-Una rueda para correr y hacer ejercicio.

-Juguetes adecuados.

-Comida especial para hámster.

-Frutas y verduras bien frescas.

El recinto donde esté debe ser amplio y no debe sentirse aprisionado pues eso le causará estrés y puede sufrir de ansiedad. Los barrotes -en caso de ser jaula- no debe estar ajustados a fin que no se pueda escapar o quedar atrapada alguna parte de su cuerpo y hacerse daño.

Es ideal un espacio a dos niveles para que pueda correr y subir o bajar de un lado a otro.

Igualmente procura que esté en un lugar bueno de la casa, que ni haga calor ni frio, tampoco corrientes de aire, que no le de la luz del sol directamente y no haya ruido o sea un sitio de paso, eso hará que esté totalmente a gusto.

El lecho del hámster debe ser blando, el de virutas o fibra vegetal suele ir muy bien, también de papel, en torno a 7 centímetros hará que se sienta feliz. Son mejores la virutas de madera pues no son tóxicas y no levantan polvo. El lecho es importante porque reduce los olores y la suciedad.

La casita es importante pues será su sobijo, el sitio donde esconderse, donde dormir y estar cómodo. Procura tenerlo muy en cuenta.

Normalmente se le pone una rueda donde puede correr y desfogar la necesidad de ejercicio, son animales que tienen mucha vitalidad y son perfectas para que pueda correr, le gustará.

Los túneles y tubos también le gustan así como pelotas, escaleras o hamacas.

Comida y bebida

El bebedero siempre debe tener a gusto fresca y limpia, procura que no acumule suciedad o residuos y que no se derrame por el lecho. Hay dispensadores que son idóneo y tiene el agua limpia y protegida. Colócala a la altura idónea y beberán de una forma cómoda.

La comida suele ser vital para la vida del hámster, en las tiendas especializadas te orientarán sobre ello pero en su hábitat natural suelen comer semillas, insectos, plantas, verduras. Todo ello lo puedes encontrar así como pienso para hámster de una gran calidad que sabe aportar todo lo que necesita su dieta.

Debes ponerle fruta fresca, cortarla y ponérsela. Les encanta así como las barritas de semilla o frutas para desgastar y afilar los dientes.

La fruta que les gusta son: manzana, fresa, plátano, melocotón, frutos del bosque, cereza.

Las verduras: zanahoria, pepino, pimiento, calabacín, mazorca de maíz, espinacas, coliflor, lechuga.

El pienso debe ser una cuchara al día y una ración de frutas y verduras.

Consejos sobre cómo cuidar un hámster

Sácalo de su jaula y juega con él para que se acostumbre a ti y para que no se asilvestre.

Dedícale un rato de tu tiempo todos los días.

Respeta sus horas de sueño: son nocturnos, así que duermen durante el día.

No lo bañes nunca; los hámster son muy higiénicos y se limpian solos.

Procura limpiar su jaula una vez a la semana con agua y jabón. Como desinfectante usa (sin pasarte) vinagre diluido en agua. Deja que seque completamente e introduce material o viruta nueva y todos sus accesorios.