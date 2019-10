El Rescate de Tina, un cuento solidario donde la historia sucede en Dos Hermanas

El nazareno Ismael López, co-fundador de Fundación Santuario Gaia, ha escrito su segundo cuento para niños, ‘El rescate de Tina’. Un cuento basado en la historia real de Tina, una vaca de lidia que fue rescatada por el Santuario cuando tenía tan solo 7 meses de vida en Castellón, porque hacían capeas ilegales con ella.

El cuento comienza en Dos Hermanas cuando Valme da a luz a su hija Tina, y pide a unos linces que protejan a su hija porque unos hombres se llevarían a su pequeña para torearla en una plaza. Los linces trataron de ayudarla para evitarlo, pero lo que tanto temían, terminó ocurriendo..., hasta que el destino de Tina cambió por completo. ¿Quién la rescataría?

"Cuando se habla de tauromaquia, automáticamente la gente piensa en Sevilla, y es por eso mismo que quería que la historia del cuento empezara en mi pueblo, del que me siento muy orgulloso porque no se celebran estos espectáculos tan crueles. Es una forma de homenajear a esta gran ciudad que ha tenido el valor de decir NO al maltrato animal" - Explica Ismael López, co-fundador de Santuario Gaia.