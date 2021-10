Fenómenos paranormales en un piso en Sevilla Este

Rápidamente fueron a comprobar la puerta, que estuviera bien cerrada, y estaba perfecta pero una pregunta inquietante surgió: “¿Cómo y quién había movido el aparador?”. El padre dijo, por calmar los ánimos, que podría haber sido un terremoto y no lo habían notado al estar acostados pero sus hijos argumentaron que alguien, en la calle o en el mismo bloque, hubiera dado la voz de alarma. Y las preguntas seguían agolpándose sobre aquel hecho que para el que no tenían una explicación razonable.

Y fue con la intención de resolver el problema cuando se ponen en contacto con investigadores que sólo buscaban “pasar miedo” en su bisoñez o en “curanderos” que le vendieron mil productos tipo velones o plantas para quemar que no dieron solución.

Cuando pude ir a la casa me encontré un ambiente muy crispado –aunque satisfechos por “tener a Jose Manuel García Bautista allí”-, los nervios estaban ya perdidos y lejos de encontrar una solución cada uno parecía estar siendo influenciado por la misma casa, había mucha tensión, algunos lo llamarían negatividad, pero era evidente. Por todo ello decidimos quedarnos solos en la casa, que la familia saliera a dar un paseo y ordenar un poco sus ideas fuera de allí.

Las mediciones de campo electromagnético eran normales, el medidor de temperatura bajaba y subía, pero nada que se pudiera atribuir a algo paranormal... Cámaras que no registraron nada, valores térmicos de grabación que no delataban nada. Por todo ello lo mejor fue preguntar a los vecinos, uno de ellos nos puso sobre la pista del problema: “El piso ese costó mucho trabajo de vender, las parejas que llegaba a comprarlo no lo querían, o le ponían pegas o les daba mal rollo y se iban... Estuvo gente de alquiler pero duraban poco, además se escuchan porrazos que creíamos que eran peleas o algo pero cuando se subía a decir que no hicieran tanto ruido nos recibían en pijama y medio dormidos y decían que ellos no eran... Era todo muy extraño”.

La verdad era más extraña, parece que durante la construcción del piso los obreros de la obra que se encargaban de rematar los pisos, en un descanso para almorzar “realizaron una sesión de ouija dejando la sesión abierta y desde entonces pasan este tipo de cosas” nos decía otra vecina. Hubo una pregunta que realicé cuya respuesta fue más increíble:

-¿Por qué no advirtieron a los nuevos inquilinos?

-No es nuestro problema, igual a ellos no les pasaba nada.

Para tratar de solventar aquella situación se hizo una sesión de ouija donde se contactó con una pretendida entidad, de un fallecido, que habitaría en este piso, se le pidió que los dejara en paz, que abandonara la casa, que no los molestara y se cerró la sesión bien, con la fórmula correcta. Hay quién dice que una sesión de magia negra es similar a la ouija y que se quita haciendo otra, craso error que demuestra un gran desconocimiento...

Con las oportunas comprobaciones se determinó lo que pasaba y desde ese instante en el piso no ha habido más problemas, aunque todo es susceptible de cambiar... ¿Casualidad?