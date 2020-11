Los secretos barrocos de la iglesia de San Luis de los Franceses

El misterio es atemporal, en raras ocasiones surge cuando lo buscamos y en raras ocasiones nos deja indiferentes. Por ello es tan complejo realizar una investigación paranormal y, mucho más, tratar de demostrar que en un determinado lugar se producen sucesos más allá de la razón y la Ciencia.

En Sevilla encontramos uno de esos lugares que a nadie deja indiferente, se trata de la calle San Luis, un lugar en el que otros investigadores han registrado una gran cantidad de hechos inexplicables y un lugar donde se manifiesta lo imposible. Dicen que un tramo de esta misma calle está maldito y que, quizás, el alto índice de suicidios registrado en la misma en épocas pretéritas podrías deberse a esa misma y remota maldición que habría recaído sobre el antiguo solar donde hoy se alza el pabellón deportivo de la zona.

Es en este pabellón donde quiero detenerme hoy para narrarles una nueva experiencia con lo extraño que se ha vivido en su interior. No hace demasiadas fechas una persona que trabaja en el mismo vivió algo que rompería sus esquemas mentales (para preservar la identidad del testigo y que no se pueda localizar omitimos nombre y turno horario): “Me encontraba revisando el pabellón cuando por una de las cámaras se me advirtió que se había visto algo raro, una especie de sombra que bajaba por la zona trasera. Esto es algo que suele suceder aquí. Quise ir a ver y cuando llegué a la zona en cuestión, una escalera que baja a una zona a cuyo lado hay un muro vi que el ambiente estaba muy enrarecido, como si alguien te mirara o algo te presionara. Fue entonces, al girarme, cuando vi, tras de mí, una especie de sombre grande, de casi dos metros de altura, de silueta humana, que me intimidó de tal forma que hasta el aire sentí que me faltaba. Sólo acerté a decir: “No me hagas daño, por favor, no me hagas daño” y como si se apiadase de mí aquella sombra se apartó y permitió que me fuera”, narraba el testigo entre lágrimas y vellos de punta.

“Un compañero me vio en la puerta, apoyado en la pared y me dijo (nombre del testigo X) tienes muy mala cara, y le dije: “si vivieras lo que yo he vivido no la tendrías mejor”, entonces él me dijo que una tarde vio en la parte superior, en el piso de arriba a un ser que deambulaba por allí y que no podía estar, aquí pasan cosas muy raras desde hace décadas”.

Y no es para menos por qué mi información, fidedigna, tiene acceso a un testimonio de una persona de seguridad que “una noche pudo ver un ser “cabezón y venoso” con manos grandes que se perdía en una zona de escaleras donde sólo se acaba en una pared”, curiosamente la misma zona donde se tuvo la experiencia narrada.

La calle San Luis, la calle donde habita el misterio y donde los fenómenos paranormales sorprende hasta los más escépticos que dejan de serlo cuando viven una experiencia de este tipo en primera persona.