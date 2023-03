Premoniciones, del más allá, en un hospital de Sevilla

Hay personas que se manifiestan como «escépticas» e «incrédulas» de todo lo que son fenómenos paranormales hasta que le sucede algo que le rompe los esquemas, el caso que les quiero comentar es uno de ellos. Antonio es un médico sevillano que ejerce su profesión en un hospital.

Habitualmente pasa consulta en diversos centros y trata con pacientes que, por desgracia, se encuentran en un estado muy avanzando de su enfermedad: «

Mira, yo he visto de todo, desde personas que no quieren aceptar su enfermedad a otras que lo toman con resignación, en cualquier caso nuestra misión es hacer todo lo posible por el paciente y por su salud, llegado el caso pues los cuidados necesarios para que su vida sea lo más placentera y con menos dolor posible» argumentaba sobre su trabajo.

Pero él atesora una experiencia que es muy impactante:

«Cuando pasas consulta o vas a las habitaciones de los pacientes y ves su estado, evolución de la enfermedad o últimas horas, por desgracia, siempre hay una especie de relación, tanto con la familia como con el paciente, aunque depende de las personas y del carácter, claro. El caso es que muchos se alegran de verte, te preguntan, te cogen la mano, no te puedo decir que cuando pierdo a un paciente siento algo, tratas de sacudirte eso y no llevártelo, pero es difícil abstraerte de todo ello. Muchas veces, las enfermeras, me han dicho: «en la habitación del paciente terminal tal, cuando falleció, estuvieron las luces parpadeando y se cerró la puerta sola» o «en el pasillo que va al maternal pasan cosas raras» y siempre argumentas lo mismo: «eso son todo imaginaciones y sugestión». La cosa es que lo que a mí me pasó fue bien diferente» decía.

«En una ocasión vino una señora que había cogido cita, no había venido jamás, y pagó su consulta religiosamente y al entrar, lo típico, le preguntas que es lo que le sucede, ella me miró y me dijo:

«A mi nada, no vengo por nada de salud, vengo para decirle que Miguel, el paciente que se fue [falleció] hace dos días está bien y me dice que quiere que le diga que le agradece todo lo que hizo por él, que fue muy amable con su familia y que, si puede, les diga que se fue en paz y sin guardar rencor a su yerno o a su hija, que sólo quiere que lo sepan y que vivan en paz. A usted le está agradecido y dice que sabía valorar todo lo que le contaba, hasta sus chistes para animarlo». Claro, eso eran detalles que esa señora, si era amiga de la familia podía saber pero me dijo que no, que no era amiga. Entonces le pregunté qué como sabía eso y me dijo que el propio Miguel se lo había dicho. Se levantó y se fue. Vamos tenemos los datos de la mujer y todo» me explicaba.

Hasta ahí resulta sorprendente pero más aún cuando «dos semanas después vino a mi consulta de nuevo, pagando, no era paciente ni nada, entró y la miré con preocupación. La mujer me dijo: «Su madre me ha dicho que se inquiete por la salud de su hermana que saldrá de esta pero es usted el que se tiene que cuidar por que va a acabar malo con tanto estrés y preocupaciones. Me dice que lo de su hermana se va a arreglar y que, al final, no es tan grave como parece». Se levantó y se fue de nuevo. El caso es que tenemos un familiar enfermo que tenía un mal diagnóstico pero que con pruebas posteriores resultó no ser lo que se creía inicialmente. El cómo lo sabía esa señora no lo sé pero, desde entonces estos temas me los tomo de otra forma» concluía.

Y es que recibir una visita de estas características, con mensajes más allá de la muerte o con vaticinios que se hacen realidad es, cuando menos, para tener en cuenta más allá de las lógicas reticencias que se pueden tener y que hacen ver que lo paranormal está presente y que puede visitarte hasta en tu propia consulta...