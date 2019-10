‘Caso Torreblanca’, 35 años de impunidad

Llamativamente, el lugar fue visitado -por batidas vecinales- horas antes de aparecer el cuerpo sin vida del infortunado Paquito. Sus restos estaban calcinados, maniatado a la espalda y con una soga al cuello. Tenía evidentes signos de abuso sexual aunque la violación no se pudo confirmar por el secretismo que siempre imperó sobre el caso.

La tarde del domingo 28 de octubre en 1984 Paquito, de 4 años , jugaba con sus amiguitos en los alrededores de la parroquia de su barrio. No regresó a casa para la cena. La ausencia del menor corrió como la pólvora en Torreblanca una noche que lloviznaba. Una noche oscura y cerrada.

Una leyenda del caso da por firmada una orden de ingreso en prisión en contra de Briales. Pero jamás vio la luz dicho documento, pues además no consta en el sumario del caso. Otra leyenda revolotea sobre una repentina enfermedad que dictaminó un médico amigo del juez de guardia que no quería ‘ comerse un marrón’. Lo contrario era enfrentarse contra un rotundo y poderoso bloque que construyeron en su favor los jesuitas en la Sevilla más provinciana y que usó una metodología reprobable en su defensa.

Las impulsivas llamadas desde el teléfono parroquial, la noche en la que desapareció Paquito, al Gobierno Civil demandando un helicóptero que facilitara la búsqueda no ‘cuadraba’ sobre otras incongruencias que se alojaban en un lugar donde se ayudaba mucho más de lo que se pedía. Los jesuitas están, y estarán, en Torreblanca al lado de los más vulnerables. Guste o no, esta es la realidad de una orden religiosa comprometida con los más desfavorecidos.

Las furgonetas policiales fueron el señuelo para numerosos agentes encubiertos que seguían los pasos de quienes frecuentaban la parroquia, regentada por los jesuitas. Un viejo Renault-4 destartalado era uno de los objetivos investigadores, más la identidad de sus usuarios. Muchas más incógnitas se fueron acumulando entre las primeras diligencias investigadoras. No se descartó ninguna línea que diera con algo sustantivo.

La detención, días después, de un vagabundo homosexual que frecuentaba el barrio desató la ira más homófoba e insensata. Se disipó todo al ser puesto en libertad tras concretarse las sólidas coartadas del detenido. Varios testigos las corroboraron. Torreblanca, aquellos días, abría informativos dentro y fuera de España. Aquel caso conmocionó a una sociedad no acostumbrada al peor de los crímenes que se cebó en un niño ajeno a la maldad de adultos que le llevó a la tumba a un menor.

La parroquia estaba atestada. Vecinos, curiosos, periodistas y policías infiltrados entre la concurrencia. La teoría criminalística pronostica que el asesino siempre anda cerca de su víctima; ese era el guion que justificaba una discreta presencia policial. La homilía del oficiante incluía frases singulares: ‘ Paquito no ha sufrido al morir ’ y ‘... Dios lo reconfortará ...’. Tales afirmaciones cruzaron las miradas de algunos descreídos terrenales de lo divino. Algo raro sucedía, estaba sucediendo, en Torreblanca....

El Cardenal Spínola , fundador de este periódico hace 120 años, se removería en la tumba ante tan desafiante despropósito de su sucesor en el Palacio Arzobispal hispalense. La justicia y policía constitucional deben ser respetadas por las autoridades del poder canónico y quienes deben obedecer al Estado Vaticano. No podemos obviar lo que escribió el día fundacional de EL CORREO DE ANDALUCÍA, el 1 de Febrero en 1899: ‘ Ni un solo trabajo, ni una sola línea, ni una sola letra de las que en él se publiquen dejen de encaminarse a la defensa de la verdad y de la justicia ’.

La ‘Sevilla eterna’, y sus escritores no faltaron, brilló con loas a Briales como si fuera un mártir del marxismo laico que se hizo ver encarnaban los socialistas recién llegados al poder. La ‘campaña’ la colmató el entonces Obispo Carlos Amigo Vallejo recibiendo en el Palacio de la Plaza Virgen de los Reyes, con luz y taquígrafos, a los ex detenidos pocas horas después de su liberación. El recién llegado franciscano de Tánger tuvo mal consejo en una iniciativa de apoyo. Más adecuado parecía hacerlo con la misma discreción con que detuvo la policía a los tres jesuitas.

Enfriado el ya famoso ‘caso Torreblanca’ la policía creó el llamado ‘supergrupo’. El Comisario Blanco destinó allí a sus mejores investigadores. Recabaron ayuda del Scotland Yard y FBI norteamericano. El sigiloso trabajo hizo que, una vez jubilado, Blanco admitiera con sorna al firmante que este caso ‘estaba resuelto policialmente’ aunque a Paquito nadie lo mató oficialmente. No negó Blanco una entrevista personal con Briales en los calabozos de la Gavidia. Ahí se prometieron un respeto que el jesuita no retornó al viejo policía. Acusó al demonio, a la prensa y al poder de unos males que le ‘calumniaban’. Se presintió en vida culpable.

Mientras, al ‘supergrupo’ llegan anónimos con pistas falsas para despistar a curtidos policías. Briales, de su parte, visita uno por uno a periodistas que difunden lo que a él no le gusta. Les replica, con escasa humildad, como ‘experto’ de un caso donde parecía abogado de parte. Tan singular proceder no le quitó más veces la libertad. Jamás negó que, en los calabozos, los tres sacerdotes se confiesan entre sí compartiendo, presuntamente, la identidad del asesino de Paquito. Nos preguntamos: ¿Fue alguno de ellos?. La Justicia dictaminó, como veremos, que no. Más incógnitas se suman a un sumario que tiene vaivenes, carencias y demasiadas incógnitas.