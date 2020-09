Timos, estafas y atracos del ‘policía full’

Hace años, la esposa de F.J.C -infartado que vivió en la UVI una temporada- le esperaba al volante del coche. Cuando su marido salía de su adosado aljarafeño llevando en brazos a su único hijo, advirtió que alguien hacía fotos desde otro coche a su marido. Le alertó y, educadamente, el infartado le preguntó por qué le fotografiaba. El tipo replicó poniéndole en la nariz una credencial de Guardia Civil. Surrealismo plus: ¿Hay delito ahí?

Escandalizado quien se debatió semanas antes por la vida pidió -exquisitamente- al ‘fotógrafo’ ir juntos al cuartelillo del pueblo. Allí el infartado tenía amistad con el comandante de puesto. El numerito allí fue de Berlanga o Torrente. El amigo del infartado, tricornio en ristre, le reveló -tras hablar con el ‘fotógrafo’ en un aparte- que era un compañero jubilado, que ‘investigaba’ para una Mutua fraudes de trabajadores de baja.

Indagaciones del infartado (en su vida mató una mosca, ni defraudó a nadie, nunca) en la Benemérita dedujeron que su ‘fotógrafo’ salió por la puerta falsa, con 42 años, del cuerpo. Eso sí, con paga intacta, pistola, placa y contactos. La puerta falsa es un eufemismo que ronda el narco.

A la Mutua del ‘fotógrafo’ le era rentable pagar a ex policías agresivos para no pagar bajas a autónomos y quienes pleitean legítimas pensiones de incapacidad. Economizaban recursos con estos ‘descarados’ sobre los trabajos discretos, rigurosos y sujetos a ratificación judicial de detectives privados con licencia oficial. Estos investigadores emiten facturas con IVA, practican retenciones a/c del IRPF y son controlados férreamente por el mismo Ministerio que paga jubilación, anticipada y vitalicia, al ‘fotógrafo’.

Esta historia, al final, fue una tormenta en vaso de agua. El infartado logró pensión por incapacidad laboral. El ex benemérito sigue al mejor postor, la Mutua no le contrató más: usa a médicos fidelizados y fisios cotillas para ‘descubrir fraudes’. Aclaramos que algunos ‘jubilados’ no ortodoxos de policía, Guardia Civil y militares décadas antes que otros funcionarios a los que agravian e inmensa mayoría de trabajadores, son minoría. Aunque preguntamos si les pasará algo por tan nula ‘ética’ y tanta incompatibilidad. La mayoría, por descontado, que visten esos uniformes merecen aplauso.