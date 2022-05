Bill Gates advierte sobre la pandemia: «es posible que aún no hayamos visto lo peor»

En la actualidad hay un repunte de los contagios que son provocados por Ómicron o por su variante XE, no obstante se han relajado mucho las medidas restrictivas en todo el mundo y se confía en la acción de las vacunas para controlar el avance de la misma.

Pero Bill Gates, a través de las páginas del prestigioso diario Financial Times indica que la pandemia no se ha acabado y que «todavía corremos el riesgo de que esta pandemia genere una variante más transmisora y fatal».

Es filántropo y cofundador de Microsoft decía con seriedad: «No es probable, no quiero ser agorero ni pesimista, pero está muy por encima del 5% de riesgo de que de esta pandemia, ni siquiera hayamos visto lo peor» alertando de lo peligroso que puede llegar a ser si no se tienen vacunas más duraderas y repitió “es posible que aún no hayamos visto lo peor”.

Gates se mostró frustrado con la decisión de Reino Unido de recortar su ayuda al desarrollo internacional, con una reducción de su presupuesto anual de ayuda del 0,7% al 0,5% de la renta nacional bruta del país británico. Esto supone invertir menos en Salud y en aspectos como la poliomielitis y la salud reproductiva.

Según Gates la solución sería que los Gobiernos del mundo invirtieran con más decisión en la formación de epidemiólogos, para que puedan detectar en el futuro con mayor rapidez cualquier amenaza sanitaria a nivel mundial. Igualmente en apostar por la informática, en concreto, por los modeladores informáticos, para mejorar la coordinación entre países. La apuesta sería por la Sanidad y la Salud en apoyo también de la Organización Mundial de la Salud. Cabe recordar que el propio Gates ha invertido en todo lo que son vacunas y que, en algunos casos se le acusa de obtener beneficios con todo ello y el apoyo a lo que es la Alianza Global para la Vacunación e Inmunización (GAVI).

«La cantidad de dinero implicada es muy pequeña en comparación con el beneficio y será una prueba: ¿pueden las instituciones mundiales asumir nuevas responsabilidades de forma excelente, incluso en un periodo en el que las relaciones entre Estados Unidos y China son difíciles, y entre Estados Unidos y Rusia son extremadamente difíciles?» concluyó Gates.