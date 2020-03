Disciplinantes. Auge y caída en la Semana Santa de Sevilla

Más tarde, a su regreso a Sevilla, y junto a unos versos de su preclaro amigo, dio orden de publicarlas. Era el año del Señor de 1521. Esa misma Cuaresma, Fadrique completó su obra instaurando el sacro itinerario en la ciudad, fijando la primera estación en su palacio de San Esteban, que a partir de ese momento sería conocido popularmente como «Casa de Pilatos» . No en vano, el Pretorio de Jerusalén había sido el inicio del «Camino de la Amargura» que desembocaba en el monte Gólgota o de la Calavera. En este caso, la última de las estaciones sería fijada por Enríquez de Ribera en la Huerta de los Ángeles, camino del Humilladero de la Cruz del Campo, exactamente a los 997,13 metros de su residencia —distancia recorrida por Jesús en su Pasión—. A partir de ese año, cada uno de los siete viernes de Cuaresma, los participantes en la procesión «rezaban 1321 credos y padrenuestros que simbolizaban los pasos que, según la tradición, dio Cristo con la cruz a cuestas» , como nos recuerda el profesor Palomero Páramo. Dicha tradición, con el tiempo, daría lugar a numerosas hermandades compuestas por penitentes y flagelantes, que desfilaban con capuchas, y en cada una de las caídas de Cristo hacían lo propio con sus cruces y disciplinas. Pero, ¿a qué disciplinas nos estamos refiriendo exactamente?

El 4 de agosto de 1519, y como consecuencia de su peregrinación a Tierra Santa, don Fadrique Enríquez de Ribera, primer Marqués de Tarifa y VI adelantado mayor de Andalucía, hacía su entrada en Jerusalén como un humilde devoto. No iba solo. Junto a él, embelesado y garante, caminaba uno de los discípulos de Antonio de Nebrija, el poeta, músico y autor teatral del Prerrenacimiento Juan del Encina, quien pasaría a la historia por su hermoso «Cancionero» de 1496. Imbuidos por el hechizo de la Ciudad Santa, Fadrique y Juan realizaron el Vía Crucis de las Doce Estaciones que, según una antigua tradición, era el que seguía a diario la Virgen, al objeto de evocar el recuerdo de su Divino Hijo . Mientras el humanista castellano volcaba sus sentimientos en un texto que vería la luz en Roma bajo el título de «Tribagia o Vía sacra de Hierusalem», el marqués tomaba las medidas de aquel recorrido en varas castellanas, con una idea fija en la cabeza.

Antes de analizar esta cuestión hemos de aclarar que tanto en las primeras celebraciones de Cuaresma como en las posteriores ligadas a la Semana Santa, existían varias maneras de participar, y no todas entrañaban el castigo físico. De un lado estaban los hermanos de luz, quienes no estaban obligados a disciplinarse, sino «lleuar las hachas y para lo demás que fuere menester en la processión y seruicio de los disciplinantes», como refieren las reglas de la hermandad de Vera-Cruz, pagando un precio que oscilaba entre uno o dos ducados, tres reales, «o lo que por nos [los hermanos mayores] fuere acordado». Dichos cofrades «de luz» portaban, como su mismo nombre indica, una candela o cirio para iluminar, que en algunos documentos antiguos, como los que posee la hermandad de la O, se estimada en unas «dos libras». Por cierto que el número de hermanos de luz, generalmente, «no debía ser superior a la cuarta parte, o en algunos casos la mitad, de los hermanos de sangre», como apunta el investigador David Granado Hermosín. En este segundo grupo se enmarcarían los flagelantes, que tenían la obligación de disciplinarse a la hora que saliera la procesión del Jueves Santo, o cuando dispusiese la cofradía. La única excepción para no hacerlo era estar preso, encontrarse a doce o más leguas de la ciudad por motivos de negocios, o hallarse enfermo, para lo cual el hermano abonaba una limosna a la corporación.

Estos detalles los conocemos a través de las reglas de la cofradía de la Preciosa Sangre de Cristo, que tenía su sede en el Convento de San Francisco de Paula, y que actualmente se conservan en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla. En cuanto a la disciplina en sí, podemos hacernos una idea de su naturaleza acudiendo al arte, donde hallaremos desde grabados del siglo XV, donde los protagonistas portan un flagelo en cada mano, a pinturas del XX, como la obra Los disciplinantes, del artista madrileño y cultivador del feísmo José Gutiérrez Solana, que hoy se conserva en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Igualmente, revisando los legajos de hermandades como la de los Negros, la Soledad o la Expiración, podemos descubrir más detalles de cómo serían estas manifestaciones. Por ejemplo el hecho de que no todos los cofrades pudiesen ejercerla; únicamente «hombres sanos de buena complisión para que la disciplina no les causse enfermedad». O que los látigos utilizados fuesen «de carretillas de plata», «de manojo con rodezuelas», «de manojo de cáñamo con sus rosetas de plata» o «de volantín con cinco o tres rosetas de plata». En cuanto a las túnicas, estas eran normalmente blancas y podían llegar hasta el suelo o hasta media pierna, siendo realizadas con lienzos bastos como el anjeo y el bocací. Como es de suponer, el atuendo se completaba con un capirote alto, que podía ser romo o terminado en punta, y una cinta negra de cuero, cordón de cáñamo o soga atados a la cintura. Algunas cofradías como el Gran Poder o el Buen Fin le sumaban un escapulario azul o negro, mientras otras, como la Sangre o la Soledad, optaban por el color rojo.