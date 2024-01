¿Lucirá potencias el Cristo de las Cinco Llagas de la Trinidad?

Cuando en 2002 fue bendecida la actual efigie del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, su autor, el recordado imaginero Luis Álvarez Duarte, lo talló sin corona de espinas y sin orificios en su cabeza para que no luciese potencias. Sin embargo, pocos meses antes de su fallecimiento, en 2019, el propio artista culminó finalmente su obra creándole, precisamente, aquel instrumento de martirio, aunque no le dio lugar a intervenir a la imagen para que se le pudiesen colocar potencias. Era entonces hermano mayor de la Hermandad de la Trinidad Juan Manuel Piñas Vázquez. Poco después llegó el bicentenario de la hechura de Nuestra Señora de la Esperanza, irrumpió la pandemia en nuestras vidas, concluyó el mandato de aquella junta de gobierno, y aquel anhelo se quedó en el aire. Ahora, la actual mesa de oficiales que preside José Antonio Muñoz Romero pretende retomar aquella idea, y plantear a los hermanos que el titular cristífero pueda lucir potencias, algo que no debería ni cuestionarse en el mundo de nuestras cofradías, ya que son el atributo de la divinidad del Señor, al igual que una Virgen muestra siempre el de su realeza, ya sea con una corona, con una diadema o con un aro de estrellas.

Con tal motivo, el próximo domingo 14 de enero, la corporación trinitaria celebrará cabildo general extraordinario en el salón de actos del Colegio Salesiano de la Santísima Trinidad, siendo la primera convocatoria a las 12:45 horas y treinta minutos más tarde, a las 13:15, la segunda. En el orden del día se tratarán, además, otros asuntos, siendo este de la autorización, si así procede, para la intervención al Santísimo Cristo de las Cinco Llagas con objeto de implantarle un juego de potencias el último que se dilucirá. Previamente se solicitará también la autorización, si procede por parte de los hermanos asistentes a esta cita, para la adquisición de un inmueble y su financiación, el cual servirá como almacén para guardar los pasos de la cofradía, ya que donde actualmente se hallan es un recinto de alquiler, y la corporación prefiere optar, como es natural, por uno en propiedad. Y antes de todo ello, también se expondrá a los cofrades trinitarios la modificación de la fecha recogida en las reglas para la celebración del solemne triduo al Santísimo Sacramento para este año 2024, ya que por lo temprano del calendario litúrgico, el periodo sacramental coincide de lleno con la novena en honor a María Auxiliadora, titular de la basílica donde reside esta cofradía del Sábado Santo sevillano. Para asistir a este cabildo se requiere a los hermanos tener cumplidos los dieciocho años de edad, poseer uno de antigüedad en la corporación con respecto a la misma fecha de la celebración de este cabildo y venir provisto del DNI a los efectos de comprobación del censo de hermanos.