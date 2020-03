«Pasión y Triunfo»: Catarsis a orillas del Guadalquivir

El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana». Lorca lo tenía claro. Por eso sus textos, en boca de los actores, trascienden la pura literatura y nos llegan al alma. Ocurre lo mismo con Shakespeare y Lope; con Chéjov, Ibsen o Arthur Miller. Autores cuyas creaciones consiguen tocarnos la fibra y aún elevarnos. Pues bien, en el caso de los textos sagrados, esas sensaciones que cualquier ser humano puede experimentar en la butaca de un teatro, llegan a multiplicarse por mil; de ahí que debamos lamentarnos por su ausencia de los teatros españoles en los últimos años. ¿Acaso la vida de Cristo no posee ingredientes más potentes que la tragedia de Hamlet? ¿No es su mensaje más exquisito que el de Cyrano? ¿Es posible comparar su drama con el de Segismundo? Siendo así, ¿por qué en nuestros escenarios no se prodiga más la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret, como se hacía antaño? Yo les daré la respuesta: por pura economía. Al igual que es difícil ver representadas «Fuenteovejuna», «Don Álvaro o la fuerza del sino» o «Historia de una escalera» —obras espléndidas, pero con un listado amplísimo de personajes—, llevar a escena un texto bíblico en los tiempos que corren es poco menos que una locura. («Poderoso caballero es don dinero»). Quizás por eso, aún cobra más valor el montaje del que pretendo hablarles. Se titula «Pasión y Triunfo», la suma de sus equipos artístico y técnico supera el centenar de personas, y el precio de las entradas no cubre ni una cuarta parte del presupuesto. ¿Y de qué trata? Pues obviamente de Jesucristo.