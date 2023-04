Un Domingo de Ramos esplendoroso

En cuando a las procesiones, el de 2023 será recordado como el Domingo de Ramos de las permutas, esas que no convencieron a nadie cuando se hicieron públicas y que, transcurrida la jornada, continúan sin convencernos. Si no que le pregunten a los hermanos de la Hiniesta, que tuvieron que desayunar mientras se ajustaban la túnica y dirigirse a la Puerta de Córdoba al tiempo que se disponía la misa de palmas. Un sinsabor inicial que no impidió que la cofradía se gustase en la salida —¡cómo sonaron las liras de Arahal interpretando ‘Crucificado de la Esperanza’!—, dejase estampas fastuosas a su paso por la calle Feria o cautivase al paisanaje de la Alameda. Otra cosa fue el regreso, cuando al adentrarse por Puente y Pellón o Doña María Coronel los integrantes del cortejo experimentaron una sensación agridulce, por eso de la imposición horaria, pero en el que tanto el misterio como el palio lucieron en todo su esplendor.