¿Una Semana Santa sin costaleros?

Un completo análisis

Tras este curioso arranque, Garrido Bustamante reflexiona sobre un aspecto muy a tener en cuenta: la función sanitaria que ejercerían las hermandades desde los inicios de la Edad Moderna. Titulado «Una seguridad social llamada cofradía», en dicho capítulo, el veterano periodista nos informa de la asistencia hospitalaria ofrecida por los hermanos de San Agustín, las Negaciones o el Ecce Homo, en tiempos del cardenal Rodrigo de Castro. Y a continuación se detiene en asuntos tan espinosos como la secularización, la libertad religiosa o el diálogo teológico internacional que la Santa Sede viene realizando con las Iglesias ortodoxa, evangélica, copta, malankar, anglicana o baptista, al objeto de conseguir la unión y el entendimiento; algo que solo es posible fomentando el «amor al prójimo», como bien señala en el siguiente capítulo.

También llama la atención el modo en que define a la mujer en base a las Escrituras, cómo esta es presentada a los cristianos como Madre del Redentor, o el hecho de que en 1690 ya existiese una cofradía trianera gobernada por mujeres. Por si fuera poco, tampoco escapan a su análisis aspectos como la existencia de Dios, por qué el Verbo se hizo carne en forma de varón (y no de hembra), o la relación entre ciencia y fe.

El dedo en la llaga

Aunque es sin duda a partir del capítulo 21 cuando «Reflexiones cofrades inquietantes» consigue meter el dedo en la llaga al abordar el futuro de la Semana Santa. Dado el preocupante déficit demográfico, José Luis lanza la siguiente hipótesis: «Si no hay nacimientos, no hay niños, ni muchachos y muchachas asomándose a la mayoría de edad, ni jóvenes fornidos, ni cuadrillas de costaleros». Es más, a su juicio, «los jóvenes de hoy serán progresivamente sustituidos por los emigrantes que llegan en las pateras, a quienes la sociedad acomodada reservará los oficios que requieran poca preparación y mucha fuerza»; algo que, sin embargo, no redundará en la formación de cuadrillas de profesionales pagados, como ocurría en Sevilla hasta la década de 1970, ya que sus religiones «prohíben las imágenes sagradas siguiendo el Corán y la Biblia». En este sentido, tampoco habrá suerte con los judíos y protestantes, quienes no incluyen el culto a la Virgen María, lo cual pondrá en peligro a los palios.

¿Cómo serán los pasos el día de mañana? He aquí la pregunta a la que el escritor dedica las siguientes líneas, las cuales nos retrotraen a los primeros tiempos de la celebración pasionista, para indagar en la formación de los primeros cortejos medievales, la invención y el significado de los misterios o la evolución de la música procesional. Materias todas apasionantes, que el ex locutor de RTVE explica a través de párrafos intensos y bien documentados que le llevan a desembocar en la situación actual, con la suspensión de la Semana Santa de 2020 y 2021, a causa de la pandemia.

En suma, «Reflexiones cofrades inquietantes» es un libro «que tiene muy poco de imaginación y mucho de pruebas fehacientes» y que interpela al lector de manera brillante hasta romper sus «ensoñaciones y creencias acomodaticias» e incluso «quitarle el sueño».