Carnet de conducir para coches automáticos: ¿por qué no se lo saca nadie?

Estas cifras no van en consonancia con las ventas de vehículos eléctricos e híbridos , todos ellos automáticos , que en junio de 2023 registraron un crecimiento del 68 %.

Desde 1997, las autoridades de Tráfico han expedido 141.727 carnés de coche automático . Anteriormente se daba la posibilidad de examinarse con este tipo de vehículos a personas que por tener alguna discapacidad no podían conducir con cambio manual.

Sacarse el carné de coche automático no es tan fácil, ya que no todas las autoescuelas ofrecen esa posibilidad. De hecho, según los datos facilitados a EFE por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), no llega al 10 % los centros de cuentan con vehículos con cambio automático.

Y habitualmente se trata de autoescuelas de cierta magnitud que, además de su flota de vehículos manuales, ofrecen uno o dos automáticos para los pocos alumnos que lo requieran. Personas de más de 50 años, el demandante de este permiso

El perfil del alumnado que solicita a las autoescuelas vehículo automático es, en general, el de personas mayores de 50 años que nunca habían tenido inquietud por obtener el permiso o posibilidades para hacerlo y, por diversas circunstancias (necesidades laborales, familiares o por un mero reto personal), sienten esa necesidad de obtenerlo de manera tardía.

El número de jóvenes (menores de 30 años) que solicitan permiso con el código 78 es muy residual todavía. Las autoescuelas piden eliminar el Código 78

La baja demanda responde a la imposibilidad del aspirante de poder conducir en el futuro un vehículo manual, lo cual "supone una restricción insalvable", señalan desde CNAE.

Por ello, esta confederación lleva mucho tiempo demandando la eliminación del Código 78, siempre y cuando durante la preparación, o con posterioridad al examen, se acredite una formación en vehículo manual con un número de horas previamente determinado por la administración.

La revisión de la directiva europea del permiso de conducir, actualmente en trámite, plantea la posibilidad de eliminarlo del permiso de conducir sin tener que volver a superar un examen, simplemente con un número mínimo de 7 horas de formación práctica de conducción con un vehículo de transmisión manual.

Alemania, Suiza y Francia ya aplican este sistema.