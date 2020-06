Aportaciones de los matemáticos para mejorar las soluciones al covid-19

El Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS) ofrece el lunes 1 de junio a partir de las 18:00 en directo la segunda jornada de su ciclo 'Matemáticas de la COVID', en el que tanto integrantes del IMUS como matemáticos de otros lugares de España explican en qué han estado trabajando, o qué están llevando a cabo ahora, para aportar desde la investigación matemática soluciones que mejoren el conocimiento y la respuesta a la pandemia del coronavirus. Inscripción gratuita a través de este enlace:

https://www.imus.us.es/es/actividad/2457



Programa de la jornada del lunes 1, por este orden:

• Daniel García de Vicuña, Laida Esparza y Fermín Mallor,“Modelos de simulación de eventos discretos para la predicción de ocupación de camas hospitalarias durante una pandemia”

• Víctor Blanco, Ricardo Gázquez, Marina Leal, "Reallocating and sharing health equipments in the covid-19 crisis"

• Ángel Berihuete-Macías, Marta Sánchez-Sánchez, Alfonso Suárez Llorens, “Aproximación bayesiana al número de contagiados”

• Jesús Cuevas Maraver, Panayotis G. Kevrekidis, Yannis Drossinos, Zoi Rapti, George A. Kevrekidis, Athanasios S. Fokas, “Modelo epidemiológico espacial para el estudio de la Covid-19 en Andalucía”

• Antonio Durán Guardeño, catedrático de Matemáticas de la Universidad de Sevilla,“Emergencia Covid-19 en el Blog del IMUS”





La primera sesión, ya está disponible en el Canal YouTube del IMUS:

https://www.youtube.com/channel/UCXrMiA5WYsWsa1iPg1rrjUA