El sector espacial europeo se reúne en Sevilla

Los días 28 y 29 de octubre se celebra en la capital andaluza el foro industrial ‘Seville Space Forum’, un encuentro con el que se persigue reforzar los vínculos entre las industrias que pertenecen al sector espacial en el continente europeo.

El programa del evento incluye la conferencia ‘Conference on Business Opportunities in Applications & the New Space’, visitas técnicas a empresas del sector localizadas en Sevilla y la creación de un espacio para encuentros bilaterales entre profesionales y entidades participantes en el foro.

En ‘Sevilla Space Forum’ intervendrán actores de primer nivel del sector, desde directores de las principales áreas de la Agencia Espacial Europea, Galileo (GSA), o Eumesat, pasando por grandes compañías como Airbus, GMV, OHB, Alter Technology, Arianespace, DHV, PLD Space o Zero 2 Infinity.

■ Edifico CREA. Calle José Galán Merino, s/n. Registro a través de este enlace. Bus: Línea 3.