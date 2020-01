Expertos analizan en Sevilla cómo afrontar mejor un brote de listeriosis

El jueves 23 y el viernes 24 de enero, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) acoge un Simposio Internacional sobre Listeria, en el que participarán los referentes técnicos y científicos autonómicos, nacionales e internacionales sobre esta materia.

Bajo el título ‘Sharing experiencies, from present to future’ (Compartiendo experiencias, del presente al futuro), diferentes mesas de trabajo y ponencias abordarán cuestiones como la seguridad alimentaria, la vigilancia epidemiológica, el manejo clínico y la organización asistencial, así como el diagnóstico microbiológico, la identificación y tipificación molecular.

También habrá tiempo para talleres prácticos en los que se tratará, por una parte, la perspectiva de la gestión de la comunicación en estas situaciones y, por otra, la perspectiva del consumidor y del paciente.

La conferencia inaugural es a cargo de Johanna Takkinen, head of the program Food and Waterborne Disease and Zoonoses en la European Center for Diseases Control (ECDC). Por su parte, la conferencia de clausura será impartida por Javier Tellechea, de la Oficina Alimentaria Veterinaria (OEV) de la Comisión Europea.

■ Fibes. Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 1. Para consultar el programa completo de las jornadas, ver este enlace. Parking subterráneo bajo el mismo edificio. Cercanías Renfe: Línea C4, Parada Palacio de Congresos. Bus: Líneas 27 y B4.