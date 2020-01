¿Y si una persona con síndrome de Down pudiera revertir su alteración genética?

El viernes 24 de enero, a las 19:00, el investigador Antonio Herrera Merchán presenta en la Fundación Cajasol su libro ‘Hoy, mañana, ayer’, una obra de ficción cuyos ejes centrales son la libertad, el derecho a decidir sobre la propia vida y las dificultades a las que se enfrentan las personas con síndrome de Down.

El autor narra en ‘Hoy, mañana, ayer’ una trama sobre un descubrimiento científico que podría cambiar la historia de la humanidad. “Tras leer muchos estudios del año 2018 sobre la posibilidad de modificar el genoma humano y estudiar cantidad de conceptos de laboratorio sobre el síndrome de Down, llegué a plantearme una cuestión. Y estoy seguro de que igual que se podría modificar la genética de los fetos, en el futuro se podrá modificar la de los adultos. ¿Qué pasaría si una persona con síndrome de Down pudiera revertir su alteración genética?”, reflexiona Herrera en una entrevista concedida a Down España, federación a la que destinados los beneficios del libro.

Antonio Herrera es doctor en Biomedicina por la Universidad Autónoma de Madrid y ha desarrollado la mayor parte de su actividad investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Además, ha realizado publicaciones en diversas revistas científicas de reconocido prestigio.

Por otro lado, en la presentación del libro intervendrán como ponentes Vicente Martín, miembro del Grupo de Trabajo de Genética y Enfermedades Raras de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria; Javier Sánchez, profesor de la UPO y divulgador científico; Enrique Rossell, presidente de Down Andalucía; Florentino González, presidente de Down Sevilla, y Francisco Rodríguez, padre de un hijo con síndrome de Down.

■ Fundación Cajasol. Plaza de San Francisco, 1 (acceso por C/ Entrecarceles). Entrada libre hasta completar aforo. Para más información, ver este enlace. Parking más cercano: c/ Albareda. Bus: Líneas C5, 27, 32, 40, 41, 43.