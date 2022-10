«Aida» o cómo la ópera barniza, con amabilidad, la realidad

Hugo de Ana, el director de escena, llena de bailarines, de figurantes y de cantantes la caja escénica. Y los hace moverse de un lado a otro sin parar. Resulta algo incómodo -todo hay que decirlo- porque, además, de Ana presupone que el espectador perdonará una danza descoordinada y practicada por aficionados dada la gran simbología que, a cambio, encierra su idea. Y no. El espectador no suele hacer ejercicios intelectuales que vayan más allá del disfrute personal y esa simbología no es para tanto. Por ejemplo, el juego que trata de hacer Hugo de Ana con las cintas de colores (esas cintas, según su color, representan la unión con los ancestros y las momias, o la pasión femenina, o las cadenas que unen o apresan siendo las mismas, entre otras cosas) hay que descifrarlo y no creo yo que nadie vaya a la ópera con ganas de ponerse exquisito y dejan inéditas las intenciones de los profesionales. Por cierto, Hugo de Ana confunde lo grande con lo grandioso y eso hace que lo pretencioso se asome por el escenario.