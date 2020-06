Billy Wilder: El hombre, el guionista y sus comienzos como director

Entre 1938 y 1941, escribieron guiones tan luminosos, entrañables y divertidos como «La octava mujer de Barbazul», «Ninotchka», «Medianoche» y «Si no amaneciera». El director de las dos primeras fue Ernst Lubitsch y el de las otras dos Mitchell Leisen. Su admiración por Ernst era absoluta y su máxima durante toda su carrera fue preguntarse antes de afrontar cada historia «¿Cómo la hubiera hecho Lubitsch?». En el polo opuesto se situaba su opinión sobre Leisen, al que menospreciaba porque consideraba que era un simple esteta preocupado sólo por los aspectos formales de la película e incapaz por ello de valorar el trabajo de los guionistas. No sabemos hasta qué punto la mala baba de Wilder condicionó el discreto (e injusto) lugar que Leisen ocupa en la historia del cine , pero está claro que era conveniente no disgustar al de las cuchillas cerebrales...

Primeros años como director

La razón de que Wilder decidiera dar el salto a la dirección fue la misma que motivó antes a otros: asegurarse de que sus guiones fueran respetados. Continuó colaborando con Brackett como co-guionista y se lanzó con una comedia que tuvo mucho éxito, aunque no ha envejecido demasiado bien, «El mayor y la menor» («The major and the minor», 1942). En ella, una adulta (Ginger Rogers) se hace pasar por una improbable adolescente. Aunque contiene situaciones muy divertidas, produce verdadera grima ver a Ray Milland, tontear con la Rogers aun cuando cree que tiene trece años. Siguió aprendiendo su nuevo oficio con «Cinco tumbas al Cairo» («Five graves to Cairo», 1943), entretenida cinta bélica.

Pero a la tercera fue la vencida... «Perdición» («Double indemnity», 1944) le consolidó como un realizador de primer nivel y fue su primera obra maestra y una cumbre del cine negro en la que Barbara Stanwyck fue la más fatal de las mujeres. Brackett no quiso participar esta vez porque la siniestra trama le echaba para atrás y Wilder la escribió con el también genial Raymond Chandler. Aunque se llevaron de pena ¡qué alegría nos dieron! Llovieron las merecidas nominaciones, pero la película no cosechó ningún Oscar.

Tal vez por ello, la Academia, con esa manía que tiene de compensar sus errores de un año votando al agraviado en otras ocasiones en que no lo merece tanto, trufó de Oscars su siguiente obra, «Días sin huella» («The lost weekend», 1945) que sigue siendo considerada todo un clásico. No obstante, sin negarle el mérito de ser una de las primeras películas en tratar abiertamente el alcoholismo, no le llega a la suela del zapato a «Perdición» y hay que reconocer que ver a Ray Milland deambulando de botella en botella puede resultar un tanto cansino. En todo caso, enlazar éxitos permitiría a Wilder conseguir el anhelado «Director’s cut» (montaje del director), gracias al cual se erigió en el dueño y señor del resultado final de la película, por encima de los designios de los entonces todopoderosos estudios.

La última obra de gran calidad que realizó en esta primera etapa fue «Berlín Occidente» («A foreign affair», 1948), original comedia sobre la doble moral imperante en dicha capital en la postguerra. Fue la primera vez que trabajó con la fascinante Marlene Dietrich y la estridente Betty Hutton. Repetiría con aquella y no con ésta, porque Wilder intentaba volver a coincidir sólo con aquellos colaboradores que le daban buen resultado.