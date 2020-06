Billy Wilder: La espléndida decadencia de un genio

Irma la Dulce

No es de extrañar que el agente Patou, personaje encarnado por un espléndido Jack Lemmon, fuera el preferido de Wilder. Entre otras cosas, porque le persiguió con la cámara para mostrar las diferentes e innumerables caras del ingenuo policía. Metido a chulo, a impostor de personalidades, a trabajador incansable. Wilder logró un retrato enorme y perfecto.

No es de extrañar que el personaje interpretado por Lou Jacobi –un camarero corpulento, mentiroso, inquietante; del que conocemos distintos pasados improbables- fuera pensado para que Charles Laughton le diera vida. Porque el encargado del bar Moustache (en el que descansan las chicas de la calle Casanova y gastan su dinero –el de ellas- los chulos) es uno de los personajes más divertidos de la filmografía wilderiana. Y, seguramente, el alter ego del realizador. Le escuchamos decir cosas que solo el director era capaz de decir en público sin problema alguno (En este mundo que vivimos el amor es ilegal, pero el odio no). Cuando Wilder supo que Laughton no podría interpretar el papel (el cáncer avanzado del actor impedía cualquier aventura) lo acortó considerablemente aunque dejó intacta la esencia.

No es de extrañar que Irma –nunca una meretriz fue tan ingenua, tan mentirosa ni tan zalamera- sea uno de eso personajes inolvidables a los que cualquier aficionado al cine se enfrenta a lo largo de su vida. No sólo porque Shirley MacLean estuviera magnífica en su papel o porque la química entre Lemmon y ella fuese evidente (como ya pasó en «El apartamento»). No solo por eso. Wilder hace que esta puta de la calle Casanova sea fiel a lo que es para redimir de su idiotez al policía. No se trataba de contar las penas y las miserias de una chica de la calle sino de mostrar esas penas y esas miserias del resto de las personas.

El agente Patou es uno de los personajes en los que más claramente observamos ese cinismo que tanto se le atribuye a Wilder y que no es tal. Porque Patou es, en realidad, un escéptico absoluto y usa el cinismo para encontrar un hueco en el mundo. Un hombre que necesita de la redención para encontrar su sitio.

Los decorados de la películas son maravillosos, el ritmo narrativo es dinámico gracias a un montaje muy bien estructurado, la música es divertida y entrañable.

Posiblemente, «Irma la dulce» es una de las mejores comedias de toda la historia.