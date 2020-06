«Con faldas y a lo loco»: Él sí que era perfecto

La gestación de «Some like it hot» no fue flor de un día. Wilder sospechaba que detrás de la película francesa «Fanfarre d’Amour» (1935), donde dos músicos se travisten y ligan con un chica sexy, existía una gran historia. Tan solo había que aumentar el nivel de tensión narrativa cambiando el hambre por la amenaza de muerte de un mafioso y trasladando de época la historia. «Cuando la ropa de todo el mundo parece excéntrica, un hombre vestido de mujer no resulta más llamativo que los demás». Pero necesitaba también los actores que fueran capaces de entender que el alocado guion escondía un tesoro de interpretación y de fulgurante éxito. El primero en subirse al tren (figurada y literalmente), fue Jack Lemmon, a quien Wilder convenció tras encontrárselo en un restaurante. Después llegó Tony Curtis y finalmente Marilyn Monroe, con la que ya había trabajado en la «Tentación vive arriba» (1955). Para Wilder, trabajar con Marilyn había resultado poco menos que una tortura. Preguntado poco después de terminar el rodaje de «Con faldas y a lo loco» sobre su experiencia con la actriz, llegó a decir que «existen más libros sobre Marilyn Monroe que sobre la II Guerra Mundial. Ella guarda una cierta semejanza con esa guerra: era el infierno, pero merecía la pena». O aún más en su línea sarcástica, «Me han preguntado si volveré a trabajar con Marilyn y tengo una respuesta clara. Lo he consultado con mi médico, mi psiquiatra y mi contable, y todos me han dicho que soy demasiado viejo y demasiado rico como para someterme de nuevo a una prueba semejante». Es cierto que las continuas injerencias de Arthur Miller, por entonces el marido de la actriz, en cómo Wilder debía rematar el texto del guión, no ayudaron a crear precisamente un buen ambiente en el rodaje entre el director y la protagonista.