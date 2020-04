«Contagio»: Predecir el pasado

La película no tiene un protagonista claro. En realidad, es el virus. Los personajes son todos secundarios o, al menos, solo crecen desde una sola característica. Kate Winslet es el sacrificio; Jennifer Ehle es la abnegación; Matt Damon el sufrimiento... Así todos. No destaca ninguna de las interpretaciones por ser muy breves y estar al servicio del conjunto. Y esto, que no deja de ser una forma original de enfrentar el desarrollo de la cinta, se convierte en un problema porque el espectador no termina de empatizar del todo con ninguna de las almas que el realizador crea. Todo es frío y distante (el tono documental ayuda a que así sea).

Tampoco queda claro del todo qué mensaje es el que Steven Soderbergh quiere enviar. Tal vez que el hombre es un virus para el hombre, porque durante el desarrollo nos obligan a pensar sobre la letalidad de un ser microscópico comparada con la letalidad de los intereses económicos o la que produce el miedo en el ser humano.

«Contagio» cuenta una pandemia. Lo voy a dejar aquí para no desvelar nada aunque ya adelanto que cualquier telediario de la televisión es un enorme spoiler.

Si alguien es especialmente sensible o si lo que está sucediendo le genera angustia, mejor que no vea la película. Pone los pelos de punta. Pero no por lo que descubre. Ya se sabia todo. Es por lo que nadie ha sabido prever para poder preparar a las sociedades ante una hecatombe de esta envergadura.

La música de Cliff Martinez nos introduce en una espiral casi diabólica. Y el maquillaje es estupendo.

Disfruten. O huyan. Ustedes eligen.