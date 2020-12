Cuando sea libro me pido ser... «Fahrenheit 451»

En mil novecientos noventa y tres quise ser «El Origen» de Thomas Bernhard. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte quiero seguir siéndolo.

Me recuerdo sentado en la silla de estudio pensando sobre la novela que acababa de leer. «Fahrenheit 451». Me recuerdo sentado pensando sobre el libro que elegiría en el caso de verme en una situación como la que se describe en esa novela. Pero, sobre todo, me recuerdo asimilando lo que acababa de entender y que no había sido capaz de ver con claridad hasta ese momento. El escritor tiene una responsabilidad, casi trágica, con la humanidad y con su humanidad. Lo que escriba será, tanto si es malo como si es bueno, parte de esas «humanidades»; lo que destruya o deje que destruyan otros estará haciendo trizas buena parte de esa herencia. No hay una sola lágrima que un ser humano haya derramado que no hereden todos y cada uno de los hombres y mujeres que nazcan después de él. Cada uno manejará eso como pueda, cada uno será distinto por ello. Pero, si es modificada por una lágrima distinta y enlatada, el ser humano ser convertirá en una burda imitación de sí mismo. Todos iguales, todos viviendo una felicidad absurda y mortecina, todos mediocres.