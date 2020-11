David Sancho: Las notas exactas no quitan el frío

¿Cómo es posible que en un edificio tan extraordinario como es el Palacio de Cibeles no tenga habilitadas distintas entradas y solo sea posible entrar por una puerta minúscula? ¿Es necesario tener a ciento cincuenta personas aguardando más de treinta minutos para poder acceder al interior del edificio? Resulta sorprendente que en la situación en la que estamos no se planifique algo tan sencillo.

David Sancho apareció en el escenario del auditorio Caja de Música dispuesto a hacer las cosas bien. Y las hizo bien porque este músico domina el instrumento, es un enamorado del jazz, del rock y del pop, y trata de bucear en las partituras para conocer el alma que esconden. Entre piezas, habló para explicar qué motivaciones manejaba y por qué elegía esos temas para un concierto como ese. Dijo, entre millones de cosas, que quería homenajear a los músicos afroamericanos. De hecho, «Crepusculle with Nelly» o «Evidence» de Thelonious Monk sonaron y gustaron; «Giant Steps» sonó y gustó; pero aquello sonaba más al Bill Evans de su última época o al Keith Jarrett de siempre (en algunos momentos Sancho canturreaba como lo hace Jarrett al tocar). También recordaba David Sancho a Tete Montoliu, un músico al que también hizo referencia en uno de sus comentarios entre temas. Una paradoja homenajear a los afroamericanos y sonar como un músico blanco.

Al margen de ese homenje, sonaron «Y te vas» de José Luis Perales y «Time» de The Alan Parsons Project. Y gustaron.

Sin embargo, no emocionó David Sancho. La pulcritud y la técnica no lo es todo al interpretar una pieza. Conectar con el público es algo que se consigue más allá de descubrir los entresijos de un concierto o de tocar el piano con una técnica más que notable. La emoción no llega con lo exacto, con una nota pulida una y otra vez o con una improvisación recatada para buscar territorios amables para el oído del espectador y para el propio artista. El riesgo es lo que sirve de vehículo para que las emociones arrasen en la platea. Y arriesgar no significa tocar a lo loco o hacer cosas extrañas que terminan siendo incomprensibles. Arriesgar es construir un mundo con el instrumento que coincide con la forma de mirar la realidad que tiene el artista. Sin miedos y sin complejos, sin pensar en gustar más o menos.

David Sancho es muy buen pianista. Compone con criterio. Sabe lo que quiere contar. Y terminará encontrando un hueco importante en el panorama musical español. Si deja de pensar en gustar y decide gustarse a sí mismo, será pronto. Suena brusco, pero es que el camino hacia esos lugares tan deseados ya está inventado.