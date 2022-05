El antifascismo desde las entrañas

Prefiero no demorar las buenas noticias, así que he de decir ya que el libro que edita Capitán Swing, «Antifascistas: así se combatió a la extrema derecha española desde los años 90» de Miquel Ramos, es necesario, está muy bien escrito y llega para dar más lustre, si es que eso es posible, a un catálogo que convierte a esta editorial -que se estrenaba en 2010 con «Florencia insurgente» de Nicolas Maquiavelo- en un referente para los lectores de toda España.

Dicho esto, que era lo verdaderamente urgente, tras leer el libro de Miquel Ramos pienso en lo malo que es anclarse a una trinchera ideológica en la que el criterio se va difuminando con rapidez al no recibir estímulos contrarios a las ideas que se defienden. Este libro en manos de alguien que piensa que eso del fascismo actual es una invención que han puesto en circulación cuatro locos se convertiría en un texto que, al menos, haría pensar al lector y que obligaría a ese mismo lector a preguntarse sobre lo fundamental: ¿Qué es el fascismo y cómo ha quedado instalado en la sociedad actual española? Pero será difícil que esta obra sea leída por aquellos que desean pensar y que les digan solo lo que les permite seguir viviendo en su zona de confort.

Miquel Ramos ha escrito un libro que no es un ensayo aunque alguien pudiera cometer el error de pensar que sí lo es. «Antifascistas: así se combatió a la extrema derecha española desde los años 90» es un libro en el que se exponen unas vivencias personales que toman fuerza cuando el autor las arrima a los recortes de prensa que tanto le gustan y que tanto le han servido para indagar en la realidad durante años; y cuando las soporta sobre los testimonios de unos y otros. El libro arranca con una experiencia vital del autor que le marca definitivamente: una puñalada acabó con la vida de un compañero de instituto, Guillem Agilló. Los fascistas le tenían en el punto de mira y llevaron al extremo su maldad y su ceguera. Y así se encadenan sucesos y momentos que fueron marcando la experiencia personal del autor de una forma directa o vicaria.

En el libro se repasa lo que ha sido el fascismo en España desde la muerte de Franco hasta nuestros días. Tal vez es la primera etapa de la que se habla en la que menos abunda Miquel Ramos y es una pena porque el germen de todo se encuentra en esa época y, aunque no faltan datos importantes y fundamentales, no terminan de explicarse al 100 por cien las causas de un fenómeno que ha ido creciendo sin remedio y del que no es consciente buena parte de la sociedad española.