«El brindis de Margarita»: Del vértigo a la ausencia

La literatura de Ana Aldecoa es asequible aunque eso no significa que sea barata. No conviene confundir lo que está al alcance de muchos con que eso sea, por definición, mediocre.

La autora, en «El brindis de margarita», intenta contar una buena historia cuando escribe aunque, sobre todo, intenta explicar cómo era ese lugar del que partimos un buen día, cómo se explica el presente desde ese pasado tan terco que nunca dejará de estar aunque algunos lo nieguen o desdibujen.

La literatura de Ana Alcolea se pega bien a la realidad para que todo parezca cercano y auténtico, aunque sea ficción. Una cosa es que la autora, con astucia, deje estampas ciertas en un párrafo o en otro para que ubiquemos la acción sin problemas, y otra, bien distinta, es que nos esté contando su propia vida. Personalmente, no me interesa nada qué es lo que tiene de autobiografía esta novela. Solo me interesa qué tiene de literatura. Porque todos los autores dejamos parte de nosotros mismos en cada página aunque eso no tenga la más mínima importancia. Son pocas las vidas que se pueden contar sin convertirlas en un tostón. Otra cosa es utilizar esa experiencia vital para convertir una parte en ficción. Ana Alcolea sabe manejar bien su propia experiencia y convertir todo en una novela.