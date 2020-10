«El exorcista»: El demonio llama a tu puerta

«El exorcista» («The Exorcist», 1973) es una película del realizador William Friedkin que no ha sido superada por ninguna otra del género de terror. Es algo más que una película. Se prefiere no hablar de ella; el pensar en las escenas más icónicas de la película sigue poniendo los pelos de punta a más de uno; es como si «El exorcista» fuera mucho más real que la propia realidad. Es tal el horror que despierta entre los espectadores que se hace inevitable escapar de sus garras. Durante los primeros meses, después de su estreno el año 1973, los espectadores más remilgados sufrían ataques durante la proyección. Es verdad que actualmente los efectos especiales son otros, que el maquillaje es más perfecto y que la técnica supera con creces aquello que parecía insuperable el año 1973, pero el miedo, el terror que se respira viendo la película, no hay ordenador que lo genere mejor.

El escritor y guionista William Peter Blatty publicaba en 1971 su novela «El exorcista» tomando como referencia para montar la trama un caso real de 1949. No funcionó bien en librerías aunque el destino logró que por una concatenación de casualidades favorables pudiera hablar de su libro más de media hora en un programa de máxima audiencia en EEUU.