El jazz, la esperanza y una excelente violinista

Maureen Choi se entregó en cuerpo y alma desde los primeros compases. Y cuando eso lo hace alguien de un talento descomunal todo lo demás se rinde ante su cetro. Comenzar un festival escuchando la «Danza Ritual del Fuego» de Manuel de Falla arreglada por Mario Carrillo, y no poder impedir que las mejores sensaciones te agarren sin remedio, no es cualquier cosa. Es muy emocionante escuchar jazz a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo.

El fraseo de Choi es espectacular. Logra que, entre reiteraciones y cortes abruptos bastante inesperados, la partitura salte en mil pedazos y que cada uno de ellos quede revoloteando para ser recuperado por ella misma o por cualquiera de los músicos que le acompañan. Una técnica apabullante la de esta violinista que acabó definitivamente con la idea de que un violín en el jazz es Stephan Grappelli o Regina Carter y no puede ser otra cosa. Choi hace un jazz muy moderno, muy independiente y muy personal. Se trata de una profesional muy bien dotada técnicamente y, además, esta mujer es una excelente compositora. «Dance of the Fallen» (en este tema cuenta la historia de su madre, emigrante y cantante de ópera) o el «Canto Salamanchino» (tema compuesto por Choi mientras pensaba en su compañero Daniel García y en el que se pudo escuchar la fusión de jazz y música popular salmantina) son un claro ejemplo de equilibrio y claridad de ideas. Fue muy agradable escuchar «September, the First» con el público entregado y colaborando con la artista. La conexión entre los músicos y el público madrileño fue absoluta.

El concierto tuvo claro sabor español aunque colocado en ese aroma universalista que el jazz jamás ha abandonado. Y un claro sabor a música clásica de muchos quilates.

Excelente comienzo. Jazz de enorme categoría, una mujer sobre el escenario liderando una banda espléndida, un ambiente saludable y seguro. Y esperanza, mucha esperanza. La cultura se puede disfrazar de muchas maneras, pero debajo de todo lo que queramos poner está el ser humano y su esperanza.