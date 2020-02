«El rescate del señor Orejas»: Recibir una lección

No siempre los libros escritos para los más pequeños han de tener un final estereotipado. Ni siquiera es obligatorio que acaben de forma feliz, en la que la moraleja esté tan forzada como edulcorada. Y, actualmente, en un mundo en el que el exceso ordena cualquier cosa y en el que la tolerancia al no parece no tener espacio alguno, en el que los niños occidentales sufren un materialismo despiadado y estúpido, es necesario enviar mensajes que están al margen de lo habitual y de lo políticamente correcto.

«El rescate del señor Orejas» es una fábula con la que la ilustradora y escritora Emma Chichester Clark propone una trama en la que la protagonista es una niña maleducada que no resiste nada que no se adapte a sus intereses. Sus padres tratan de fabricar un mundo a la medida de Imelda (así se llama la niña de aspecto animal y odioso que protagoniza el libro) sin pensar en la educación de la pequeña. Y el señor Orejas es su peluche y no soporta ni un minuto más estar junto a Imelda.