Gonzalo Navarro: «Hay que ceñirse a las normas que impone la iconografía»

«Me encargo de la fase de proyecto, es decir, cuando se hace una obra de arte decorativa (bordado, pintura mural o orfebrería, por ejemplo) existe una fase previa de diseño del desarrollo del diseño en cuanto a ornamentación, teniendo en cuenta, lógicamente, el arte en el que se va a desarrollar. No es lo mismo dibujar para luego ejecutar en joyería que en bordado. Entonces, me encargo del diseño en toda su extensión, desde los bocetos previos hasta la realización de los dibujos a tamaño natural. Por eso, los que nos dedicamos a esto nos llamamos, más que encargados de diseño, proyectistas ya que el trabajo engloba dirigir la ejecución del taller que lo ejecute. También es cierto que, a veces, esa dirección la asume otra persona y quedamos al margen de la ejecución. No ha y que olvidar que se reciben encargos desde personas particulares a instituciones o hermandades, e incluso de los propios talleres que encargan, a su vez, el diseño a alguien externo. Dependiendo del caso, mi trabajo se puede quedar más a menos reducido. Hay talleres que buscan un diseño y luego que el artista interprete y ejecute. En cualquier caso, suelo intentar estar cerca de la ejecución de una forma u otra, aunque solo sea asesorando para que el resultado final se parezca lo más posible a la idea original que yo manejé en su momento como creador. Al fin y al cabo, soy el autor de la parte intelectual de la pieza y me gusta estar cerca sea como sea».

¿Es posible que pase en este ámbito lo que en el cine con un montador? Porque a un montador de películas le dejas el material y puede contar algo completamente distinto a la idea original...

«A mí no me ha pasado mucho. Planteo los proyectos desde la recopilación de ideas hasta la ejecución final y no me sucede. Mis proyectos quedan muy, muy, terminados; con muchas indicaciones y con un dibujo final a tamaño natural de ejecución que deja poco margen a interpretaciones que no sean la planteada. Yo no dejo un esbozo que interpreta el artista ejecutor. Lo dejo terminado para asegurarme eso. Además, he tenido la suerte de trabajar con artistas muy profesionales que han estado en permanente contacto conmigo durante todo el proceso y eso es estupendo».

¿Cómo ha afectado la pandemia a los proyectistas en el ámbito del arte sacro?

«Durante la pandemia, la demanda de trabajo ha sido muy irregular. En este sector, los proyectos son a muy largo plazo y no se ha notado una disminución grande de los encargos. Ni yo ni los talleres con los que trabajo hemos notado grandes cambios. Piensa que no se sabía qué iba a pasar y si existe un proyecto a cinco años se sigue tramitando. Tal vez, si seguimos como ahora, sin duda, tendremos un descenso. Pero en definitiva, hemos podido seguir trabajando».