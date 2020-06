«Historias de miedo para contar en la oscuridad»: La Norteamérica más gótica

«Historias de miedo para contar en la oscuridad» («Scary Stories to Tell in the Dark», 2019) es una película de terror honesta y bien realizada. Dicho así, podría parecer poca cosa aunque no lo es puesto que el nivel actual del cine de terror es entre malo y desastroso. Casi todas las películas se llenan de lugares comunes, de zonas previsibles o de arquetipos que aburren sin compasión.

La película nace de la adaptación del libro homónimo de Alvin Schwartz que narra distintos cuentos terroríficos. Funciona bien el proyecto puesto que la crítica social, la familia como elemento distorsionante, el perdón imposible; y el terror que genera un conflicto de ser humano, que parece eterno, como es la guerra, aglutinan el esfuerzo narrativo de todos los que han tomado parte en el libreto (entre ellos se encuentra Guillermo del Toro). El tema que articula el grupo de relatos breves es la mentira, de tantas veces repetida, convertida en verdad.

Desde el terror gótico (muy del gusto de Guillermo del Toro) se nos presenta a Estados Unidos en plena decadencia (bobalicona, puritana y estúpida), a Nixon llegando a la Casa Blanca, una guerra en Vietnam atroz y cruel, y un pueblo de la Norteamérica profunda lleno de problemas y en el que los más extraños están condenados a sufrir las presiones, insultos y vejaciones de los que son más populares.