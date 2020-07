Hitchcock: El arte dentro del arte

Hay que tener en cuenta, además, que cuando Hitchock dirige sus primeras películas, el cine sonoro aún no existía, por lo que en sus primeros metrajes el recurso del diálogo era inexistente. Y que sus primeros trabajos en dicho medio fueron como escenógrafo. El lenguaje manejado desde lo estrictamente visual. La luz, el espacio, la composición, la creación de la atmósfera, casi como un personaje más. Llevada al espectador desde su propia óptica, obligándolo a mirar. Introduciendo la arquitectura, no solo como marco, sino como parte misma de la acción. ¿Quién no ha sentido claustrofobia alguna vez al entrar en un espacio reducido, cargardo, en donde la sensación de respirar se vuelve opresiva?. En ponerla a su servicio, como bien expone Steven Jacobs en su libro «The Wrong House: The Architecture of Alfred Hitchcock», basado en una muestra con el mismo título, en el que aboga por la relación de Hitchcock con el Kammerspielfilm, y la expresión de la vida de los individuos en ambientes claustrofóbicos cotidianos. Según Jacobs, «la combinación de la intimidad, la exploración cuidadosa de los interiores domésticos, el uso de objetos muy cargados y el trabajo móvil de la cámara» caracteriza al Kammerspielfilm, y es también la seña de identidad del suspense de Hitchcock. Todo perfectamente diseñado, calculado, desde la selección de objetos, todos cargados de simbolismo, sobre los que incide la cámara, hasta las planimetrías de los sets de los rodajes, en donde se puede apreciar, por ejemplo, lo exigua de la habitación de Norman Bates frente al tamaño de la de su madre. O cómo la obsesión por la recreación de la autenticidad (probablemente, para conseguir que los actores lo vivieran más allá de la simulación propia de los decorados) le acompañaba, haciendo, por ejemplo, que en «La Ventana Indiscreta», lejos de conformarse con una escenografía que simulase la vista del edificio de enfrente, hiciera construir en el plató una ciudad completa en miniatura, y un edificio de varias plantas, para lo cual, debido a la altura del foro, hubo que excavar dos plantas. Arquitectura efímera, pero arquitectura. Como la construcción de la casa de la colina de «Psicosis», inspirada en el cuadro «House in the railway» de Edgar Hooper, uno de los pintores que más han influido en su filmografía. Porque de influencias pictóricas está la obra del genial cineasta llena. Gran aficionado al arte, coleccionista y asiduo visitante de museos (en donde encontraba muchas veces la inspiración para sus obras), admirador de las vanguardias, llegó a solicitar a la productora de «Spellbound» que contratase a Salvador Dalí para la creación de la escenografía de la escena del sueño.