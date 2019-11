Joe Lovano Tapestry Trio: Una lección magistral

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra elegancia, en una de sus acepciones, significa forma bella de expresar los pensamientos. También encontramos que la palabra sutil significa delicado y que inteligencia se refiere a la habilidad, destreza y experiencia de las personas. El diccionario de la RAE es muy útil para poder hablar sabiendo que dices las palabras exactas. Por esa razón, me gusta utilizarlo con frecuencia. ¿Usted cómo se referiría a un tipo que acaba de llegar a su oficina y que no tiene suficiente edad ni condiciones para lo que hace, dice o intenta? No le dé más vueltas porque ese sujeto, según la RAE, es un baboso. Como lo oyen.

El pasado 14 de noviembre, en el marco del Festival Internacional de Jazz de Madrid, se subía al escenario el Joe Lovano Tapestry Trio. Lovano, saxofonista tenor, se acompaña en este grupo por Marilyn Crispell al piano y Carmen Castaldi en la batería (es un hombre; aunque nos parezca extraño en Estados Unidos te pueden llamar Carmen siendo varón). Llegaban para presentar su disco «Trio Tapestry», publicado en ECM.

Pues bien, desde que sonaron las primeras notas de «West of the moon», un reflexivo y bellísimo tema en el que el saxo de Lovano hacía verdaderas diabluras en la improvisación, el público ya intuía que el concierto estaría lleno de elegancia, toques sutiles e inteligencia. Porque si en el panorama actual de la música jazz podemos encontrar una pianista elegante esa es Marilyn Crispell. Además, su intuición musical es arrasadora y su interpretación técnicamente impecable. El baterista Carmen Castaldi es sutil al encarar un acorde aunque lo es, también, al no hacerlo. Si lo importante de la música, lo que marca la diferencia en una partitura, son los silencios que existen entre notas, en la música de Castaldi encontramos un ejemplo magnífico. Y Lovano es todo inteligencia.