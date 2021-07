«Jolt»: A dar palos by Pantene, porque yo lo valgo

Huy, Kate Beckinsale con un trastorno médico que otorga velocidad y fuerza superiores a lo normal. Ya con eso me tiene ganada. Que me gusta a mí Beckinsale y mira que no tiene una película buena, pero es que es taaaaaaaan guapa. Un poco hombruna con esas espaldas de nadadora y su ausencia de caderas, que hace que todos los pantalones le queden divinos, pero es que con esa cara suya puede hacer lo que quiera.

No sé en qué ha estado ocupada los últimos años, no la recuerdo en nada excepto de algún papel secundario en el rol de «desesperate house wife» de suburbio yanqui, pero, me repito, con esa cara...

Creo que sólo una adolescente Missy Peregrym de «Stick It» (debo de ser la única persona que recuerda la producción de Jessica Bendinger) me parecía tan bella dentro de un canon casi de androginia manga.

Eh, y que Beckinsale tiene ya cuarenta y ocho tacos, y botox, hilos tensores y ácido hialurónico mediante, está estupenda. No le pidáis mucha expresividad en sus papeles de nena dura que le escribían ex profeso («Hunderword», «Doomsday», «Van Helsing», «No,NoMePAsaNadaEnLaBoca»), pero parece que en este de «Jolt», no ha sido así porque todo el libreto de Scott Wascha tiene un trasfondo de amago humorístico que Kate no logra trasmitir ni con ese peinado «out of bed» en rubio de raíz negra expuesta.

Hay chistes sobre pedos, la regla y penes que, lo mismo, quedan mejor en la versión doblada, pero que en VO resultan tímidos, soso y ridículos.