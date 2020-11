La Cara Oculta - 15ª edición de La Noche de los Libros

Una semana más, me veo obligada a contextualizar dentro de la situación actual de pandemia que ha trastocado, y sigue trastocando, muchas agendas culturales.

La Noche de los Libros se viene realizando desde el 2005 el 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro. Su organización depende de la Comunidad de Madrid, que aprovecha también las iniciativas del Ayuntamiento y el apoyo de las editoriales (por la conjunción de fechas tradicional, aunque variable, con de la Feria del Libro de Madrid) para montar un festival literario que abarca toda la región, desde Parla a Alcalá de Henares. Este último emplazamiento tiene especial relevancia por ser considerada localidad natal de Cervantes, alrededor de cuya figura se realizan distintos actos y homenajes.

Tampoco está de más decir que Alcalá de Henares, como ciudad universitaria, es un parque temático viviente sobre Historia, Literatura y muy diversas representaciones culturales (tanto actuales como del pasado) y siempre están enfrascados por allí en alguna muestra, exposición o charla.

La Noche de los Libros es, en resumen, una apuesta comercial y cultural en el que diversas librerías permanecen abiertas hasta medianoche, se ofertan descuentos y ventas especiales, y se realizan diversas actividades para acercar el hábito y vicio de leer a la gente. A título personal, debo decir que es en los pequeños comercios donde he encontrado las iniciativas más originales, que han ido desde lecturas en vivo, representaciones teatrales, monólogos y charlas muy cercanas, de tú a tú, con autores que no suelen tratar al público de no ser en las firmas comerciales programadas en presentaciones.