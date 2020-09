La Cara Oculta - ‘Booktubers’

Yo, que no soy una nativa digital, quedo sorprendida por la calidad de montaje de estas piezas, que incluyen cabeceras, rotulaciones y efectos muy profesionales. Pero en realidad lo que me maravilla es la capacidad de comunicación y la naturalidad con la que esta gente se desenvuelve delante de la cámara.

A mí, personalmente, me encantan sus formas y modos, alejados de afectaciones y pedanterías, junto con su toquecito macarra.

Su canal sirve además para promocionar su novel autoeditada «Talbot:, mi segunda vida».

«Un Librero con Barba» - Alberto Plumed

Con sus pintas de viejo rockero Plumed no engaña y da lo que promete: barba y su experiencia como librero en Cyberdark. Su conocimiento de lo que vende y lee es exhaustivo pero no lo da por sabido para la audiencia y consigue cierta pedagogía ilustrativa a la hora de hablar de ciencia ficción, cómic, superhéroes y cine. En ocasiones, sus monólogos carecen de ritmo ya que son totalmente naturales; se le notan las horas de conversaciones con lectores y clientes tras un mostrador, pero no delante de una webcam ni con el editor de vídeo.

Por quinta, en sus selecciones y referencias hay mucha década de los 80 y 90 pero está a las última en propuestas editoriales como demuestra en su sección recurrente «Novedades de la semana».

También incluye grabaciones de vídeollamadas, subidas con los incidentes propios del directo, con diversos participantes en tertulia de colegas como la de este enlace.