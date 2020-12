La Cara Oculta - Booktubers II

Hace no mucho, debatía con un compañero sobre si este formato se impondrá en el futuro sobre el material escrito y nos encontraremos ante periódicos y revistas totalmente audiovisuales. No parece algo imposible si tenemos en cuenta la gran aceptación de estos vídeos y la utilización que hacen de los mismo conocidísimas firmas del periodismo para hacer llegar al público mensajes que se podrían englobar perfectamente en la sección de editorial de cualquier diario.

Soprano es escritora y guionista se ha lanzado hace relativamente poco a la aventura del vídeoblog de cámara fija. Además de su desparpajo y corrección en el plano de su estudio, sus monólogos destacan una actitud batalladora en la que no parece que vaya a haber cabida para autocensuras ni temas delicado. Buen ejemplo de esto es la pieza que dedicó al machismo dentro del mundo del cómic. No denunció nada nuevo, no desveló nada no sabido, pero lo dijo en voz alta para fastidio de negacionistas que sólo argumentan con la realidad de mantener privilegios totalmente constatables.

Yo reconozco que Daniel Fopiani me gana por lo estético, que está muy bien hecho en proporciones pequeñas y esto no es trivial ya que hablamos de un soporte audiovisual en el que (para qué negarlo) la imagen importa. Pero aparte es dicharachero, con salero y por eso de firmar en la prestigiosa «Zenda», ostentar el galardón premio Valencia de Narrativa y formar parte del catálogo de Espasa es bueno escuchar lo que tiene que decir sobre cosas con letras.

Nana Literaria

Cristina Prieto Solano responde por este canal dedicado a la literatura juvenil y sus subgéneros. No faltan las recomendaciones, reseñas y opiniones, pero, además, sorprende con intervenciones no exentas de cierta malicia inteligente que otorgan un toque personal y fresco a su propuesta. Yo me he reído con su «Preguntando a chicos de Tinder sobre literatura juvenil» y «Los fiascos editoriales de mi vida» me ha resultado curioso y valiente.

Por su rol activo en las letras como novelista, también dedica tiempo para comentar algunos asuntos más especializados u ocultos del mundo editorial. Tiene clips que se pueden considerar tutoriales para iniciarse en conceptos como las preventas, lo que gana un escritor o qué hacer con un manuscrito una vez terminada la obra. Aporta muchas pistas y fórmulas sobre cómo acercarse a las editoriales o ciertos consejos prácticos sobre la narrativa y sus técnicas.

Aúna encanto con soltura y unos modos que creo convencerán a muchos.