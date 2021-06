La Cara Oculta - Cómic (VII)

El guion es de Gónzalez y lo cierto es que es dónde falla este tomo. Los diálogos están muy bien, pero la narrativa es muy densa ,y ante todo, no logra enganchar al carecer de un ritmo propio y por no presentar al lector un historia por sí misma. Me explico: los lectores que conozca las novelas de «La Tierra Incontable», que adapta en parte este cómic, puede que reconozcan personajes, lugares y situaciones, pero un lector que llegue virgen a este mundo, no logrará ubicarse en este universo, lo que hace que la lectura se vuelva desbalagada y poco inmersiva.

Presentación muy vistosa en álbum europeo y tapa dura para este integral en blanco y negro. Al arte Raulo Cáceres es más moderado de lo acostumbrado, en cuanto a lo explícito de conceptos e ideas, para aumentar el espectro de público. No así en anatomías, tan exuberantes como siempre (sobre todo las femeninas). Tampoco se corta en el horror vacui que le caracteriza en la composición de páginas y viñetas. Si no te gusta lo que hace Rulo, puede llegar a agobiar, casi a marear, pero a quienes comulguen con su arte este tomo les va a encantar. Cada viñeta es un lienzo plagado de detalles, claros oscuros, personajes con expresiones y rasgos característicos aunque estén sólo de atrezo, una gozada. Como ejemplo de todo esto pongo el plano panorámico de el funeral. Increíble.

Juan Torres demuestra que su firma de El Torres como guionista merece la fama que tiene. Qué bien narrado, qué bien estructurado, que buena utilización de diálogos que incluso hace que me crea los soliloquios en voz alta. Hace trampa, ojo, utiliza toda la épica y la leyenda de Conan y el estilo de Howard (traducido) a su favor. También se apoya en un universo que es ya pilar básico de la fantasía y en el carisma de unos personajes que forman parte del imaginario popular. Vale, son buenas materias primas, pero hay que saber manejarlas. La secuencia de la página 15 es magistral, sin más texto que el de las onomatopeyas. La historia te engancha desde el principio y el tratamiento del personaje de Ramla es de los que calan. El mensaje del enfrentamiento de mundos entre el civilizado y el salvaje, que no deja de ser un reflejo del antagonismo entre Conan y su hijo, cala hondo.

«El sol durmiente» Guión: Miguel Ángel Font Bisier. Arte: Miguel Walias Michwals. Páginas:63. Digital, color. Autoeditado. P.V.P: 5€

Curiosa historia de lectura mínima pero que deja un buen sabor de boca. Hablamos de menos de trescientas palabras para un cómic que carece de diálogos y cuyo hilo se desarrolla en cajas, en ocasiones, una por página y en esta no más de tres caracteres.

Mientras escribo, me percato de que parece incluso, ya no un ejercicio de microescritura, es que se me antoja un reto ver cuánto se puede contar con lo menos posible. Esto también hay que saber hacerlo y tiene su mérito a todas luces, sobre todo cuando consigue concluir la historia y trasmitir un mensaje. Sigo dándole vueltas y creo que hay en el guión de Font un cebo, una táctica ladina que hace que, al menos, se le dediquen tres lecturas a este tomo. La primera es en frío, no sabes que te vas a encontrar, y se hace casi incómoda por las frases partidas y de estilo telegráfico y porque tu mente busca texto que te sumerja en el argumento mientras que el ojo intenta no distraerse en el llamativo arte de Michwals.

La segunda ya te hace leer de corrido y comprender el motivo y el estilo de la obra, consigues entresacar el tema y lo que han querido contar los autores.

La tercera es la que te permite disfrutar de esta fábula en su totalidad.

Al tratarse de sesenta páginas todo este proceso es rápido y natural. Noto influencias de las historias cortas de space opera de revistas como «Cimoc» o «1984», y no sólo por la brevedad del texto, también por esa moraleja que queda al cerrar la cubierta. Puede que sea demasiado abierta, demasiado interpretable, pero hay una intencionalidad lograda con su ramalazo retrofuturista.

Me ha gustado el aporte de Michwal, me gustan sus diseños y anatomías que me recuerdan a un Nacho Fernández primitivo. Con muy pocas planas logra transmitir la idea de un universo y se aprecian influencias de Moebius o de Juan Giménez en sus panorámicas. El trazo brusco y los colores elegidos logran un buen equilibrio entre algo infantil y naif y una propuesta más trabajada. Peca en algunas viñetas descuidadas y hay composiciones de páginas que abusan del fondo negro y vacío, lo que las convierte en superfluas, pero no afectan a la narrativa, así que supongo que valen aunque una piense: «Mete aunque sea un efecto de puntos de luz en plan estrellas, anda, nene, que se vea que te lo has currado un poquito».

Para un público muy amplio gracias a su estética y su aire de cuento infantil .

El universo entero subsiste y se rige por el Sol, pero unos pocos descubren que dentro de ellos mismo existe una energía comparable a la de la estrella. ¿Cómo reaccionará las civilizaciones ante este hallazgo?