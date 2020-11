En otros de sus trabajos no me había convencido ni su tono ni sus ideas, pero en esta composición breve me ha atrapado desde el principio. Con la elegancia y sencillez (en la que hasta perdono la acomodaticia utilización de los gerundios) plantea en dos páginas un escenario y que homenajea y al tiempo desmonta la idea preconcebida de versión de cuento popular ruso, para plantear una distopía de hielo, naturaleza mecánica, hambre e inquietante atmósfera.

Titanic. El buque de los sueños. Texto: Antonio Puente Mayor. Arte: Iván Zambrano. Cartoné. Páginas:34 P.V.P: 14,94€ Editorial Gunis

Me surgieron ciertas dudas acerca de cómo se podría plantear una tragedia marítima, en la que se contaron más de mil quinientas víctimas mortales, de forma que fuera digerible para un público infantil, aunque he encontrado algunos precedentes con ISBN asignado. Lo cierto es que el reto está muy bien solventado por los textos de Puente que logra, en párrafos cortos, sintetizar la historia del navío, la atmósfera del mismo y las expectativas que levantó en su momento. Me ha llamado especialmente la atención cómo de forma sencilla y apta para niños consigue no descuidar los datos de documentación sin hacerla nada pesada ni cargante. Esto se me antoja complicadísimo y debo decir que resulta muy didáctico incluso para un público adulto. La inclusión de los nombres de pasajeros ilustres o el de el número de españoles que se embarcaron, que me han parecido detalles brillantes.

Otros me han chirriado; como esa frase calcada de «Soy el rey del mundo», y otras referencias demasiado evidentes (incluso como homenaje) al guión de James Cameron para su archiconocida versión cinematográfica de 1997.

La parte gráfica a cargo de Iván Zambrano, también peca de demasiados referentes a la película, lo que resta originalidad a su trazo vistoso y colorido dibujo, algo estático y de clara influencia cartoon. Es potente, es bonita y conseguirá captar la atención visual del publico objetivo del libro que se presenta en formato de veinte por veinte.

Edita Gunis en su colección infantil dedicada a historias reales del pasado, una acertada propuesta para que los jóvenes lectores se interesen por las letras y las cosas del ayer.