La Cara Oculta - Feria del libro de Madrid 2022

La mirada más internacional la encontramos en los ciclos dedicados a Latinoamérica y los países de Europa del Este respectivamente. Me tira más la primera propuesta, pero es cierto que creo que desde nuestro punto de vista de europeos tenemos muy olvidado, y a la par que nos es desconocido, todo lo oriental de nuestro continente mientras que nos acercamos a órbitas culturales cuyo epicentro no es totalmente ajeno.

«Las mujeres contamos mundo», con Lula Gómez, Marifé Bolaños Natalia Sancha y Mayte Carrasco. Esta me parece muy interesante ya que se centra en la figura de la mujer reportera de guerra, ese oficio tan masculinizado por la visión que han dado de él señores con chalecos caquis de muchos bolsillos.

El encuentro inaugural contará con Gabi Martínez, Karina Sainz Borgo y Nuria Barrios, un trío al que no puedo poner ningún pero, además que a mí me gusta Sainz Borgo porque es rubia perdida y no lo esconde.

Preside Enrique Pascual; dirige Eva Orúe y el secretariado es de Pablo Bonet. El cartel es de Loulogio (el de la chorrimanguera ) que le ha quedado muy apañado (también es escritor, guionista y dibujante no os vayáis a creer).

Este año llega con mucho músculo económico e institucional, parece que alguien ha llegado a la conclusión de que los libritos dan dinero y está allí La Caixa, La Once, Ayuntamiento y Comunidad de estas tierras, y hasta Iberia, mira tú, lo de Iberia me ha gustado, que ya que va a mover plumillas por España, bien está que se retrate.

Hoy empieza. ¿Lloverá? Esa es la gran pregunta y lo que más emoncioncita da de esta cita que es imprescindible para editoriales y autores. Si no estás en la Feria del Libro de Madrid, malo.

La feria del libro de Madrid no es sólo de Madrid, es de toda España. Que puede sonar esto muy a lo Ayuso, pero es que es verdad. Cuatrocientos veintitrés expositores llegados de todo el país (y algunos hasta del extranjero), todos juntos y revueltos en El Retiro.

En los actos de fomento de la lectura me llama la atención «Cómo se hace un libro» con intervención de Ana Flecha, Ana Isabel Sánchez Díez, Patricia Metola y Fernando Valdés, la visión del proceso de creación y edición visto por una traductora, un corrector/ maquetador y una ilustradora.

Jordi Bru y Jesús Jiménez hablarán de su «Sangre en la frente. La Guerra Civil en color», para Desperta Ferro Ediciones, un libro de fotografías del conflicto coloreadas que es una auténtica maravilla. Será interesante saber qué tienen que contar los autores sobre el trabajo.

Se rendirá homenaje a Almudena Grandes de mano de su marido, el poeta Luis García, Montero; su editor, Juan Cerezo; y su amiga, Ángeles Aguilera.

Discutía yo con una colega sobre si era muy pronto para un homenaje y si se debería haber enfocado más a una especie de recordatorio más personal. La pérdida de Grandes es muy reciente y su figura ha estado demasiado politizada y mediatizada, pero, desde un punto de vista literario, yo creo que su obra sí que merece un reconocimiento de este calado. Sólo temo que al estar tan próximo a su muerte, sirva de excusa para luego ser olvidada.

Llevo tres semanas escuchando la promoción de esto en la radio y es que «El Colegio Invisible» estará por allí con Josep Guijarro, Jesús Ortega, Laura Falcó y lo más sexy que hay en “lo de los marcianos” que es Lorenzo Fernández. Los programas de radio de actos en directo suelen quedar un poco chufla, pero, oye la experiencia de estar allí pues entiendo que compensa.

Y, tachán: El 9º arte desembarca en la feria, el cómic parece que ya mola, que es decente y cultureta y ya le dejan jugar con sus hermanos mayores como la novela, la poesía, el ensayo, o la fotografía.

Para hablar del tema tenemos a gente como Agustín Sciammarella, Carlos Rodríguez Casado, David García Vivancos, Ernesto Priego Martín, Iván Mata, Maria Picassó,

Matías Tolsà, Raúl, Thorsten Rienth, Diego Moreno Gerardo Vilches, Jesús Jiménez, y a Elisa G. McCausland.

Esto es lo que me ha parecido más destacable del programa, pero también quiero mencionar las Visitas guiadas, organizadas por la Asociación Amigos de El Retiro. Han planeado tres rutas: «Histórico del Retiro y de sus secretos», «Literario y artístico» y «Medioambiental». Yo he estudiado el parque, sé del buen hacer de esta asociación y os aseguro que la horita que vais a pasar con ellos no tiene desperdicio.

Ahora voy a mirar el larguísimo pdf con las listas de firmas a ver qué puede molar.

Vale: Veo a Francisco Narla el día 27 de 12 a 14 en la caseta de El Corte Inglés.

A José Carlos Somoza el 27 a las 18 en el tenderete de Estudio en Escarlata.

Diana Pintado, @dipinca, el 27 a las 19:30 donde Guadalmazán.

Mariana Enríquez para el 28 desde las 11 en Sin Tarima Libros.

Mabel Lozano en la Librería Antonio Machado el 28 a las 12 horas.

Javier Olivares también el 28 en la editorial Dolmen, a las 13 horas.

Ian Gibson en Visor poesía, de 19 a 21, ¡uuuuuh, el Gibson!

Mamen Moreau el 29 en Astiberri Ediciones (Moreau gusta mucho a los hombres, me lo dijo Juanjo Cuerda).

Lola Robles el 31 a las 19 en Mujeres y Horas, y, ese mismo día pero en Maluma ediciones y a las 18 horas, Fernando Codina.

Eva García Guerrero en el templete de Editorial Apache, el día 4 de 19 a 21.

Y esto es sólo un primer vistazo, que la feria dura hasta el 12 de junio, luego se van repitiendo nombres y también aparecen algunos que me llevan a preguntarme “¿Este seguía vivos?, ¿Esta escribe libros?, “Anda, mira, ¿este no me bloqueó en feisbú?”.

Mucha, mucha gente dispuesta firmar, espero que menos que lectores porque os aseguro que el listado parece el llamamiento nominal de una oposición.

En fin, ya sea a un lado u al otro del mostrado, disfrutad de la feria, nenes y nenas. Comprad algún libro, discutid con algún autor, perseguid a algún editor con vuestro manuscrito (a ellos les gusta aunque hagan como que no, son como los gatos).

Y recordad: lo que pasa en la FLM se queda en la FLM, así que venid depilaos que además hará calor.