La Cara Oculta - Ilustradores

Estas cuatro personas andan también por las redes sociales, que es por los que las he conocido yo. Estilos muy variados de dibujantes que creo debéis conocer y que, con suerte, podéis llegar a contratar. Esto no es un chiste, de verdad, es que cuando suelo preguntar a firmas que me llaman la atención si están libres para encargos, me encuentro con que los tienen cerrados por un tiempo ya sea por sobrecarga de trabajo o por centrarse en proyectos propios.

Yo os comparto unos enlaces para que veáis lo que hacen , y luego ya os apañáis vosotros con ellos.