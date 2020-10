La Cara Oculta - #LeoAutorasOct

Sin querer animar al debate que pueda producir la interpretación de las letras, recurriré a la frialdad de los datos de la agencia del ISBN sobre el sexo de los autores para el 2019: 61,6% son hombres y el 32,1%mujeres (el 6,3% no consta).

En otros premios, como el Minotauro, los porcentajes son sonrojantes ya que si realmente no existe una discriminación por sexo y sólo prima la calidad literaria, nos encontraríamos con que, por mor de la supuesta y pura meritocracia, el entramado editorial considera que los hombres son simplemente mejores que las mujeres en el oficio de escribir.

De acuerdo, hablar de mejor en términos cuantitativos, sería erróneo, digamos entonces que son «más rentables», pues no hay que olvidar nunca que las editoriales son, ante todo, negocios y su leitmotiv es ser económicamente viables. Algo lógico y normal en nuestra sociedad de consumo.

Pero aún teniendo en cuenta este aspecto práctico y primordial, no es atrevido decir, y de nuevo me remito a la fría sinceridad de las cifras, que el mundo editorial es si no machista, sí claramente inclinado a prestar un trato de favor a los hombres.

Esta realidad me ha llevado a reflexionar sobre que si el público lector (y por lo tanto consumidor) es femenino y también lo son multitud de agentes, editoras y directoras ¿qué falla entonces para que las escritoras y creadoras sigan siendo discriminadas? ¿Dónde queda el feminismo y la sororidad activa que a día de hoy nadie se atreve a no nombrar en cualquier discurso? ¿Dónde están las tan cacareadas (y denunciadas) cuotas de discriminación positiva a favor de la mujer?

Quizás estén presentes en otros mercados, territorios y países de los que pretendemos ser parte activa pero de los que en realidad sólo recibimos cierta influencia en nuestra órbita lejana.

En todo caso, será la sociología quien deba encargare de estudiar y dar repuestas a estas preguntas, lo que sí se puede afirmar es que existen iniciativas para intentar dar una oportunidad a las obras realizadas por mujeres.