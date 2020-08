La Cara Oculta - Librerías

Entrar en el catálogo de las distribuidoras editoriales está reservado a aquellos autores que han cedido los derechos de sus obras a cambio de un adelanto económico, promoción y distribución de su trabajo por parte de terceros. La presencia en los anaqueles de las librerías de autores independientes es casi anecdótico, al igual que el de pequeños sellos a quienes es imposible asumir el costo de las distribuidoras y puntos de venta. Las grandes cadenas comerciales de libros se limitan, en el mejor de los caso, a suministrar bajo pedido los títulos requeridos por los lectores, en un método que no puede competir en rapidez, comodidad y precio con el servicio online .

Es cierto que muchas de las referencias que os nombro en esta sección sólo se pueden encontrar y adquirir en plataformas y tiendas webs. Esto se debe a que siempre he tenido en mente dedicar este espacio a obras independientes y, en muchas ocasiones, el comercio electrónico es la única forma que escritores y dibujantes tiene de llegar al público.

No sé si cuando se publique este suelto, habrán renovado ya su web, pero estaban en ello para que el premio Eisner luzca como merece.

Mítica para mí desde su anterior emplazamiento, cuando el Barrio de El Pilar sólo había cuatro torres, un descampado y un centro comercial. Se podría decir que he visto cómo ha ido creciendo y pasar de convertirse en una referencia en la zona a un nombre conocido a nivel mundial. Y no exagero porque en el 2012 fue galardonada también con el Eisner a la mejor librería del mundo. Está decorada con todo el cariño del mundo de modo que se anuncia como «la ciudad del cómic» ya que sus instalaciones se engalanan con motivos evocadores de la la subcultura de la viñeta y los libros.

Gigamesh. C/ de Bailèn, 8. 08010 Barcelona

Se la conoce como «El Templo», y eso debería decirlo ya todo, porque cuando los grandes nombres internacionales de la literatura fantástica y la ciencia ficción visitan España, van a firmar a este local antes de pasarse por las grandes librerías de franquicia y talonario. Pero no sólo la élite tiene cabida entre sus paredes, decoradas por el mismísimo Enrique Corominas, su sala de presentaciones acoge con cortesía de amigos a autores independientes y a sellos pequeños. En el fandom hay una frase que dice que «si no tienes una foro con el desplegable de Giga detrás, no estás en el mundillo». Mucha, mucha literatura allí, ya que el personal de tienda lo encabeza Antonio Torrubia «El librero del mal».

Su lista mensual de los más vendidos es esperada y respetada por autores y aficionados.