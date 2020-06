Ya sea surfeando por la red, siguiendo enlaces de redes sociales o por recomendaciones de contactos, me topo con empresas que muchas veces me cuesta clasificar porque se dedican a generar distintos productos y contenidos. También con particulares que utilizan muy diversos soportes para exponer sus creaciones artísticas. He escogido cuatro con referencias afines al contenido de «La Cara Oculta»: novela, ilustración, relato, cómic y pintura para esta semana.