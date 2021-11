No me digáis que no os ha picado la curiosidad.

Whodunnit?, de El Torres y Vicente Cifuentes. Páginas: 72. PVP:22,00€ Karras Editorial

Me encanta cuando Ana de Karras me manda enlaces del Dropbox para prensa porque sé que es algo bueno. Esta editorial de cómic está sacando cosas muy chulas.

Además del cómic que nos atañe me incluye una grapa en plan los ‘penny dreadful´ del XIX . Se trata de «Las aventuras de Dorry Quirrel y Mr. Wallcroft: En la boca del dios de fuego», una maravilla de maqueta que emula la composición de planas y tipografías de las novelas populares por entregas. Es un cuento acompañado de ilustraciones en blanco y negro( a modo de grabados o daguerrotipos ) que no tiene desperdicio. Se regalará con la compra del álbum principal.

Y el álbum principal es «Whodunnit?» (palabreja que define el infragénero de «¿Quién lo hizo?», una creación conjunta de el Torres y de Cifuentes que es una auténtica chulada. Tiene mucho de componente nostálgico, pero no ese malo ochentero que nos venden ahora. Me refiero a la novela clásica de aventuras que muchos leímos en nuestra infancia. Sabéis que no me gusta dar referencias directas, pero hablo de habitaciones cerradas, de casos detectivescos irresolubles y de junglas inexploradas, narrado todo por firmas que son inmortales en esto de escribir. Y puede que justo por esa temática también el diseño de los personajes nos lleve a otros tiempos, porque resulta que son animales antropomórficos, muy usuales en la animación y que tuvieron un protagonismo indiscutible en las adaptaciones animadas de las obras arriba insinuadas. Vale, ahora las nostalgia sí que es de los ochenta y yo no he podido evitar leer este cómic sin tararear ciertos openings (Es un detective de los más singular...), y por lo tanto me lo he pasado como una cría ( O ochenta días son, ochenta nada más...). Pero no os penséis que esto está dirigido a un público infantil, para nada, o puede que sí, pero al público infantil que fuimos muchos y que no estábamos tan hiperprotegidos, que entendíamos que los villanos tienen su razón de ser para que el héroe o la heroína puedan existir, y que la auténtica aventura y el misterio no pueden conllevar un riesgo cero.

Cifuentes está simplemente maravilloso en concepts, acabados, expresiones y narrativa. No inventa nada, es todo muy factoría Disney pero ¿es eso malo? (Muchas aventuras con los patos...)

Juan Torres está claro que sabe contar una historia, se mueve bien en argumento, diálogos, giros e incluso en los chistes. Y ha parido a Dorry Quirrel que es una ardilla adorable (Cuando aparecen nada hay que temer, los malos tienen que correr...).

El inspector jefe Forrester y su ayudante Mr Wallcroft deben resolver el asesinato Lord Strutter. La totalidad de la familia del difunto millonario es sospechosa, también sus enemigos y rivales, incluso Dorry Quirrel, la doncella, es sospechosa. . No, la doncella no porque el crimen se cometió en el primer día de trabajo de Dorry y ella no conocía a Lord Strutter. ¿O sí?

He disfrutado mucho intentado descubrir al culpable, y no voy a ser la única y espero más (Sus hazañas más de mil nunca tienen fin).