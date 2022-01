La Cara Oculta - Miscelánea (XI)

Joe Alamo es sexy y no se le puede pedir mucho. Por eso mismo me comentó, hace dos años, que tenía esto en el cajón y que él lo consideraba una novela fallida. Ya os digo que no se le puede pedir mucho.

Apoesía: Escenas cotidianas de Mario Siles. Páginas: 130. PVP: 19,90€ Autoeditado.

No respeto yo el verso suelto, me dice muy poco la poesía sin métrica ni rima. Simplemente es que no le encuentro yo la gracia a frases descosidas a golpe de tabulador.

Una vez dicho esto, voy a optar por omitir la forma y presentación de estas reflexiones escritas que nos presenta Siles, y centrarme en el mensaje.

He leído sus poemas como si fueran hilos de Twitter o estados de Facebook. Creo que tienen mucho de eso, ya que encontramos pensamientos en vivo basados en situaciones escritas casi en directo, frases que se sustentan sobre preocupaciones, miedos, esperanzas y enojos reales. Supongo que todo eso es una buena definición para sentimientos en bruto que, en muchas ocasiones, es lo que vertimos sin filtro en las redes sociales.

Por eso mismo en ciento treinta páginas he ido conociendo mejor al autor y empatizado con él. He contemplado su experiencia en el confinamiento; cómo se ha dado de hostias en la jungla de las entrevistas de trabajo; he escuchado su frustración; incluso he sido testigo de sus desahogos masturbatorios de treintañero en edad de merecer (Véase: «Se avecina tempestad»). Hasta ese punto se expone Siles en estos cuarenta y dos textos breves plagados de referentes populares, noticias o polémicas de las que todos sabemos, y unos cuantos guiños a distintas obras para demostrar que es un nene leído, que está en la onda y que es capaz de mezclar a Sabina con Gata Cattana (y algo de Miller, algo de Zizek, Octavio Paz, por supuesto, que los referentes consagrados lo justifican todo).

Me ha parecido honesto a pesar de algunos términos algo artificiales en su uso (»He aprendido esta palabra nuevo y estoy deseando utilizarla», es lo que transmite), y entretenido. Además, los versos se acompañan de unos dibujos muy dignos que consiguen subrayar el mensaje.

Una autoedición en tapa dura, y muy cuidada en maqueta y diseño, con epílogo de José Siles González quien no sabe que un gerundio a modo de título o encabezado no queda bonito.