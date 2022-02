La Cara Oculta - Miscelánea (XII)

Pero os aseguro que este resumen no os prepara para el tono adulto ni para el argumento que gira en torno a la pregunta «¿Cómo se consiguen los poderes?» y, sobre todo, «¿Para qué sirven?».

Lo he leído y es muy digno. Nos presenta a Whope, una nativa norteamericana con poderes superhumanos, que se enfrenta a una invasión de alienígenas mutantes en Atom City.

Es posible que cada vez que hable de esta editorial comience el párrafo con un «Van muy locos los nenes de Inuit», y no me faltará razón, pero la afirmación estará acompañada de un agitar de mis pompones para apoyar la iniciativa.

Tengo muchas ganas de verla, y me alegra sobremanera que un novela de una editorial independiente como Dolmen y que la obra de Manuel Martín hayan logrado pasar de las páginas a la imagen real.

No sé si el largo mantendrá este tono neutro; lo dirigen Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro sobre guión de Jaime Marqués y Cristian Conti.

No os preocupéis que, aunque el contexto sea el de la contienda del 36, no hay política ni doctrina, el escenario es meramente anecdótico para una historia que consigue insuflar miedo (el pasaje de la fosa común es memorable) y entretener con mucha acción.

Charla sobre «Cosas que pasan en la frontera»

Voy a ponerme muy pesada con esta cita, es más: os agradecería que me echarais una mano con la difusión. Y no es porque hablemos de una obra escrita por servidora, es que no sabéis el esfuerzo que ha supuesto organizar esta presentación para la editorial Vernacci y para mi queridísima Olga Artigas Ballesta.

Dicho esto, anuncio: El día 10 de Marzo, dentro de las actividades incluidas dentro del Día de la mujer, la pintora e ilustradora Olga Artigas Ballestas hablará sobre el relato «Cosas que pasan en la frontera», con textos de So Blonde. No os preocupéis que os confirmaré la hora y las reglas de etiqueta.

Es el único acto que tanto autoras como editorial han decidido hacer, así que es algo casi exclusivo enfocado al mensaje de igualdad que se intenta promover con la celebración del 8-M.

Será en la biblioteca pública de el Masnou, Barcelona, y contará con la presencia de la Regidora de Igualdad Monika Honzález Huerva y con el alcalde Jaume Oliveras I Maristany.

Olguita os brinda la oportunidad a vosotros (y me hace el favor a mí) de que podáis conocer de primera mano el proceso creativo de esta obra tan inclasificable como provocadora.

No estaría bien que yo os dijera qué intentamos transmitir con este cuento ilustrado, sólo os puedo invitar a su lectura. «Cosas que pasan en la frontera» os va a llevar a Estados Unidos y a México si os animáis a descubrir las aventuras de Jing, Angélica y Laura, siendo esta última quien crea el vínculo necesario con nuestro país y nuestro presente.

En el desierto de ciudad Juárez ocurren muchas cosas a diario y casi ninguna es agradable de contemplar.

Es muy complicado escribir sobre lo que una escribe, pero os confieso que mi objetivo al teclear es no dejar indiferente a nadie y aportar mi humilde voz propia a la narrativa en castellano. En este trabajo la calidad la pone Ballesta con lienzos que son una maravilla tremendista capaz de engalanar cualquier párrafo.

Os dejo el link por si os decidís a adquirir la edición física, que cuenta con un grandísimo trabajo de maqueta y diseño realizado por Sheila Ponce, así como con edición de Rafael Lindem.