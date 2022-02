La Cara Oculta - Miscelánea (XIII)

Phantastica

Phantastica hay que decirlo con voz de dar miedos y mucho misterio. “¿Por qué, So?”, os preguntaréis.

Pues, primero, porque es una escuela literaria de género, y eso del género en nuestro país se refiere al subgénero (¿infragénero, metagénero?) del fantaterror. La palabra engloba muchas cosas, pero abarca cualquier escrito con bichos, dragones, fenómenos inexplicables, marcianos, caracoles aulladores (esto ha pasado, es más: está pasando), o/y muertitos de todas clases corpóreos o incorpóreos.

“Frikadas”, diréis ahora: y yo os miro condescendiente y os aseguro que no. La calidad de muchas obras españolas de este género en nuestro país se mete en baremos de alta literatura. También expongo el segundo argumento a vuestra pregunta inicial.

Segundo/ dos: Phantastica es sumamente misteriosa. Su presencia en redes es muy reducida y te lleva a una web en la que no te cuentan nada y te piden tu mail para darte más información.

Si les das tu correo electrónico y dices seis veces “Phantastica” delante de un espejo en una noche de plenilunio... ¡acabarás maldicho para siempre!

No, en serio, he llegado a la conclusión (tampoco había que pensar mucho) de que se trata de un taller literario o escuela de escritura ya que en su Twitter he encontrado que Aránzu Serrano impartirá el curso de creación de personajes fantásticos; Susana Vallejo el de indización a la escritura de fantasía, ciencia ficción y terror; Emilio Bueso hará lo propio en los secretos de la escritura, confesiones y herramientas; Ricard Ruiz Garzón firma el monográfico «Más allá del viaje del héroe, su base mítica»; Sergi Viciana propone fundamentos de los géneros no miméticos; el wordbuilding es cosa de Sofía Rhei; Cristina Jurado desvelará cómo publicar en el mercado anglosajón y Jesús Cañadas se mete en la fantasía histórica.

Que sí, que es de verdad, lo mejorcito de lo que tenemos en esta tierra se han currado bloques temáticos didácticos para vosotros. Eh, y quedan miembros del cuerpo docente por ser anunciados.

Ahora, leed estas líneas con voz de Bumburi, con las persianas muy bajadas y ante una vela:

“Escuela de escritura online Phantastica.

De fantasía, ciencia ficción, terror y miedos.

Una cosa preciosa y muy loca ideada por Àlex Martínez Vidal y Susana Vallejo.”

